נחשפו פגמים 

האדמו"ר מצאנז הזעיק את רבני הקהילות: בעיות חמורות בייצור התפילין

האדמו"ר מצאנז כינס אסיפה דחופה של רבני החסידות בעקבות גילויים מדאיגים בנושא כשרות בתי התפילין | הוחלט על הקמת מערך פיקוח מיוחד להבטחת הכשרות | צפו בתיעוד מהקו"פ ממהלך האסיפה (חסידים)

הכינוס בצאנז לגבי כשרות התפילין (צילום: משה גולדשטיין)

בצעד חסר תקדים, כינס האדמו"ר מצאנז אסיפה דחופה של רבני ודייני החסידות, במטרה לעורר ולהתריע על חובה מיידית: חיזוק הפיקוח על כשרות בתי התפילין. האסיפה התקיימה במעון קודשו בקריית צאנז בנתניה, בליל שישי האחרון, לפני שמחת הבר מצווה של נכדו.

הרקע לקריאה המיוחדת הוא גילויים מדאיגים שהתגלו בחודשים האחרונים בנוגע לחששות חמורים בכשרות בתי התפילין. חששות אלה נוגעים בעיקר לבתי תפילין שיוצרו ב-25 השנים האחרונות (החל משנת תש"ס לערך), אז החל שימוש בעור קשה ועבה יותר. נמצא כי עור זה מותיר חללים וסדקים גם לאחר שנתינתו במכבש, והם מתמלאים בדבק, מה שפוגם בכשרות הריבוע של התפילין ומעורר שאלות הלכתיות חמורות.

מהם החששות הנוספים שהתגלו?

נוסף על הבעיה המרכזית, האדמו"ר הציג בפני הרבנים חששות נוספים שפוגעים בכשרות בתי התפילין, ובהם:

  • שימוש במסור (דיסק) חשמלי להדגשת הרווח בין ארבעת הבתים בתפילין של ראש.
  • פתיחה לא נכונה של התפילין על ידי הבודקים.
  • שימוש במקדחה ליצירת נקבים עבור העברת החוטים בין הבתים.

האדמו"ר ציין כי בדיוק לפני כחמישים שנה, אביו, האדמו"ר בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע, עמד בראש מערכה דומה לחיזוק כשרות התפילין, ואף הוא קבע יסודות הלכתיים ברורים בנושא. כעת, לאור הממצאים החדשים, החליט האדמו"ר ללכת בעקבותיו.

לסיום, האדמו"ר קרא לרבנים לייסד פיקוח מיוחד של רבני צאנז, שתפקידו יהיה להשגיח מקרוב על כשרות בתי התפילין, להעמיד יסודות איתנים חדשים, ולוודא כי חסידי צאנז מקיימים מצוות תפילין כהלכתה, על פי פסיקותיו של האדמו"ר בעל ה"שפע חיים" מצאנז זי"ע.

