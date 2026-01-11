יאיר גולן ( צילום: ערוץ כנסת )

יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, פרסם הערב (ראשון) הודעה חריפה ברשת החברתית X, שבה טען כי נאלץ להגיע לתחנת המשטרה לאחר שלדבריו בריונים המתינו מחוץ לביתו. לדברי גולן, הרקע לאירוע הוא הפצת פרסום כוזב נגד בנו, אוריה, שהופץ בערוצים אנונימיים. גולן כתב: "תקשיבו טוב: חזרתי עכשיו מהמשטרה כי בריונים חיכו מחוץ לבית. קודם לכן, הופץ פייק מתועב על הבן שלי אוריה. זה לא מרתיע אותי. זה רק מחדד לי בדיוק מול מה אנחנו נלחמים. ואיך תראה מערכת הבחירות הזו".

גולן תקף וכתב: "למכונת הרעל אין מצפון ואין קווים אדומים. הם ינסו להטביע אותנו בשנאה ופילוג כי זה כל מה שנשאר להם למכור".

לסיום כתב: "אבל אנחנו לא מפחדים. אנחנו נחושים. זה קרב על החיים של כולנו, והוא ייגמר בדרך אחת בלבד - בניצחון שלנו. ואנחנו ננצח".