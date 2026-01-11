כיכר השבת
בְּמוֹצָאֵי יוֹם גִּילָה | מאות חסידי דארג חגגו בשמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר 

מאות חסידי דארג חגגו אמש בשמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, בן לחתנו הרה"ג ר' מרדכי קליין | בין המשתתפים נצפו האדמו"רים מאנטניא, פיטסבורג, לינסק, ועוד (חסידים)

שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מדארג (צילום: שוקי לרר)
