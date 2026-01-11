ויליאמסבורג צהלה ושמחה: האדמו"ר מסאטמר השיא את נכדתו הכלה בקול ששון
בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות סאטמר במרכז ויליאמסבורג נחגגה בקול רינה ותודה והמון חוגג, שמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מסאטמר, בת לבנו הרה"צ רבי יואל טייטלבוים, עם בן האדמו"ר מאלעסק | צפו בתיעוד (חסידים)
לקראת השלמת בניית בית מדרשו באלעד, הגיע האדמו"ר מטעמשוואר אלעד לסיור מקיף במבנה החדש. הבניין, שהוקם גם בטכנולוגיית בנייה קלה תוך שמונה חודשים בלבד, עומד בשלבי גמר אחרונים לקראת חנוכת הבית. האדמו"ר סייר בכל קומות המבנה ובחן מקרוב את ירכתי הבניין, ועם סיום הסיור פצח בריקוד נלהב של הודיה עם בניו הרבנים והעסקנים שהתלוו לסיור (חסידים)
למרות הטמפרטורות שצנחו אל מתחת לאפס, מאות יהודים מכל רחבי העולם נהרו לעיירה דינוב לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'בני יששכר' זי"ע • הכנסת האורחים המיתולוגית בראשות הרב פנחס פאמפ עמדה הכן עם ארוחות חמות ושינוע לוגיסטי • צפו בתיעוד מרהיב (חסידים)
צאי לך בעקבי הצאן: האדמו"ר משומרי אמונים ערך מסע קודש בראש קהל חסידיו ונגידי החצר על אדמת פולין • טרם צאתו, התייחס האדמו"ר למצבם של פרחי החסידים שנבצר מהם להצטרף עקב צווי עיכוב יציאה מהארץ לאור גזירת הגיוס • צפו בתיעוד ענק מסיכום מסע הקודש (חסידים)
המערכה שהחל האדמו"ר מצאנז באסיפת הדיינים הדחופה לפני חצי שנה הגיעה לשיאה בימים האחרונים, כאשר האדמו"ר הכריז על הקמת 'ועד הפיקוח' המורכב מגדולי הדיינים, שיעקבו מקרוב אחר ייצור בתי התפילין • בצעד נדיר, הוסיף האדמו"ר בכתב יד קדשו שורות על חשיבות העניין כשמירה מכל פורענות • כל הפרטים על הבעיות שנחשפו והרשימה המלאה של הוועד • סיקור נרחב (חסידים)
ביקור הוד ערך האדמו"ר מסאטמר בקרב ילדי המתמידים ההוגים על תורת ה', מדי ערב בישיבת המתמידים 'רץ למשנה', הרבי הביע קורת רוחו המרובה תוך שהוא מתעניין על סדרי הלימודים שלא במסגרת שעות הלימוד בת"ת | במוצאי שב"ק נערך ברוב פאר והדר הסיום הגדול על המשניות שלמדו פרחי התלמידים, הרבי פיאר את המעמד ואף נשא משא הקודש לפני ציבור הנאספים (חסידים)
האדמו"ר מפינסק קרלין שוהה בימים אלו לביקור בארה"ב לצורך גיוס כספים עבור מוסדותיו הק' בארה"ק | את השב"ק האחרון ערך בקרב עם סגולה בעיר מונסי | כן פיאר במהלך שהותו את שמחת שבע הברכות לרגל נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מסאטמר (חסידים)
לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק רבי שלום משאץ זי"ע, ערך נינו, האדמו"ר משאץ דרהביטש, סעודת הילולא בבית מדרשו בבית שמש | במהלך הסעודה הרחיב הרבי וכן הנואמים ברום מעשיו הדגולים של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)
טרם צאתו לימי מנוחה כמדי שנה בפלורידה, פיאר האדמו"ר מבאבוב את מסיבת הדינר השנתי לטובת החזקת התלמוד תורה המפואר של החסידות המתנוסס לתפארה בבורו פארק • במהלך הדינר נשא האדמו"ר דברות קודש בשבח מחזיקי התורה, וחילק כוסיות לחיים אישיות לנדיבים הדגולים שעמדו לימין המוסדות • צפו בגלריה מהדינר המפואר (חסידים)
בבני ברק נחגגה שמחת נישואי נין האדמו"ר בעל "האריה שאג" מצאנז זי'מיגרד זצוק"ל, החתן בן לנכדו הרב חיים יודל רייך, חתן הרב דוד נחמן רוטנר, עב"ג הכלה בת הרב יהודה טאובר בן הרב דוד צבי טאובר, וחתן הרב אברהם אריה שכטר | בשמחה השתתפו אדמו"רים רבנים וקהל גדול שהגיעו לאחל מזל טוב למחותנים (חסידים)
בהיכל ישיבת 'אוהל שמעון' ערלוי המעטירה, התכוננו הבחורים לימי השובבי"ם, במעמ דרווי הוד בראשות האדמו"ר מערלוי | במהלך המעמד סיימו מסכת 'בבא בתרא, וזכו לשמוע דברות קודש מהאדמו"ר, מראשי הישיבה, ומהרה"ג ר' שלום צבי סופר, בנו יחידו של האדמו"ר שאף כובד בהמשך בברכת המזון על הכוס (עולם הישיבות)
בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות סאטמר במרכז ויליאמסבורג נחגגה בקול רינה ותודה והמון חוגג, שמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מסאטמר, בת לבנו הרה"צ רבי יואל טייטלבוים, עם בן האדמו"ר מאלעסק | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר משאץ ערך אמש סעודת הילולא במרכז החסידות בבני ברק, לרגל יומא דהילולא קדישא של זקינו האדמו"ר הרה"ק רבי שלום משאץ זי"ע, שנסתלק לגנזי מרומים לפני ס"ח שנים | בעל ההילולא, היה ידוע בפי כל כ'פלא הדור' ונודע בצדקותו ופרישותו | בסעודה השתתפו בני משפחתו של האדמו"ר, ובראשם חתנו, האדמו"ר מזוטשקא שסירב בתוקף לשבת על כסא מכובד ליד חותנו | צפו בתיעוד (חסידים)
כמנהגו מזה עשרות שנים, קבע הגה"צ גאב"ד מאקאווא את תפילותיו בשבת הראשונה של שבועות השובבי"ם במעון הקודש של האדמו"ר המהר"א מבעלזא זי"ע ברחוב אחד העם בתל אביב • מדוע נמנע הגאב"ד מלסעוד במבנה המיתולוגי? • וכן, רשימת האורחים הנכבדים שהסתופפו בצל הקודש • כל הפרטים (חסידים)
לרגל הילולת האדמו"ר בעל ה'עקבי אבירים' זי"ע, ערך האדמו"ר מסאדיגורה את סדרי השבת האחרונה במשכן המיתולוגי של החסידות בתל אביב | החסידים זכו לשבת שכולה התרפקות על העבר, בעת שהתפללו בהיכל הקדוש שבו זכו אבותיהם להסתופף בצל אדמו"רי השושלת | צפו בתיעוד מצאת השבת (חסידים)
לאחר שנים של ציפייה, זכו עשרות חסידי רחמסטריווקא בבני ברק לשבות בצל הקודש של האדמו"ר לשבת שכולה התעלות • תיאור מהשבת הנכספת, החל מנעילת הדלתות כדי לאפשר קרבה משפחתית, שיחות הקודש הממושכות בליל שבת, המעמד המיוחד לילדי החסידות והמחווה לראשי העיר בסעודה שלישית • צפו בסיכום המרומם מצאת השבת (חסידים)
0 תגובות