כיכר השבת
תיעוד ענק

ויליאמסבורג צהלה ושמחה: האדמו"ר מסאטמר השיא את נכדתו הכלה בקול ששון

בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות סאטמר במרכז ויליאמסבורג נחגגה בקול רינה ותודה והמון חוגג, שמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מסאטמר, בת לבנו הרה"צ רבי יואל טייטלבוים, עם בן האדמו"ר מאלעסק | צפו בתיעוד (חסידים)

שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)
שמחת בית סאטמר (צילום: הלל ליכטנשטיין)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (61%)

לא (39%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

ליומא דהילולא

||
8

הַרְאֵנוּ בְּבִנְיָנוֹ

||
1

סיקור ותיעוד

||
1

בשיא החורף

|

ברוך שמסר עולמו לשומרים

|

אשרי עין ראתה

|

כִּי בָא אוֹרֵךְ

||
2

זכותו יגן עלינו

|

לחיים ולברכה

|

וַאֲהַבְתֶּם אֶת הַגֵּר

||
1

ענבי הגפן

|

הכנה דרבה

|

תיעוד ענק

|

כבוד חמיו

|

נמנע מלסעוד במעון הקודש

|

זְכֹר יְמוֹת עוֹלָם 

||
2

טיש עד 02:50 לפנות בוקר

||
10

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר