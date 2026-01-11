תיעוד ענק ויליאמסבורג צהלה ושמחה: האדמו"ר מסאטמר השיא את נכדתו הכלה בקול ששון בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות סאטמר במרכז ויליאמסבורג נחגגה בקול רינה ותודה והמון חוגג, שמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מסאטמר, בת לבנו הרה"צ רבי יואל טייטלבוים, עם בן האדמו"ר מאלעסק | צפו בתיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | כ"ב בטבת | 11.01.26