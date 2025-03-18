בהתרוממות הרוח ובצהלת חסידים ערך האדמו"ר מקרעטשניף י-ם את שולחנו הטהור ביום פורים דמוקפין חומה | לצידי האדמו"ר הסבו חתניו האדמו"רים מפיטסבורג ואלעסק | כטוב לב המלך ביין, נעמד הרבי על כסאו ועודד את השירה בעוז ובתעצומות מתוך להבת אש קודש | בהמשך הציגו פרחי החסידים 'פורים שפיל' על השולחן כנהוג בחצרות הקודש (חסידים)
בבית המדרש במעונם המיתולוגי של אדמו"רי בית סאטמר, נחוגה שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מהר"י מסאטמר, עב"ג החתן, בנו של האדמו"ר מאלעסק | במהלך השמחה ערך האדמו"ר את סדר התנאים והקניין כנהוג, והמשתתפים הנעימו בזמר ושיר (חסידים)
קהל רב נטלו חלק בשמחת נשואי בן האדמו"ר מספינקא, ונכד האדמו"ר מפוריסוב לרפו"ש, עב"ג הכלה נכדת האדמורי"ם מאנטניא ואלעסק | השמחה התקיימה באולמי 'היכלי הפאר' בבני ברק, האדמו"ר מרחמסטריווקא התכבד בסידור קידושין, במהלך השמחה השתתפו אדמורי"ם רבנים וקהל רב מחצרות החסידים ובני המשפחה הרוממה והחסידה | האדמו"ר מספינקא קרית טאהש בקאנדא, הופיע במיוחד לכבוד השמחה בבית אחיו | צפו בתיעוד (חסידים)
אדמו"רים, חסידים וקהל רב השתתפו השבוע בשמחת החתונה לנכד האדמו"ר מסאסוב, בן לבנו הרה"צ רבי חנניה יו"ט ליפא טייטלבוים, עם הכלה בת הרה"צ יואל מנחם שלמה אשכנזי, בן האדמו"ר מאלעסק, וחתן הרבי מספינקא י-ם (חסידים)