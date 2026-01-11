כיכר השבת
מורשת שאץ בבית שמש: הרבי מדרהביטש ערך את שולחנו בהילולת זקינו זי"ע

לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק רבי שלום משאץ זי"ע, ערך נינו, האדמו"ר משאץ דרהביטש, סעודת הילולא בבית מדרשו בבית שמש | במהלך הסעודה הרחיב הרבי וכן הנואמים ברום מעשיו הדגולים של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)

הילולא קדישא בשאץ דרהביטש (צילום: יעקב לדרמן)
הילולא קדישא בשאץ דרהביטש (צילום: יעקב לדרמן)
הילולא קדישא בשאץ דרהביטש (צילום: יעקב לדרמן)
הילולא קדישא בשאץ דרהביטש (צילום: יעקב לדרמן)
הילולא קדישא בשאץ דרהביטש (צילום: יעקב לדרמן)
הילולא קדישא בשאץ דרהביטש (צילום: יעקב לדרמן)
הילולא קדישא בשאץ דרהביטש (צילום: יעקב לדרמן)
הילולא קדישא בשאץ דרהביטש (צילום: יעקב לדרמן)
הילולא קדישא בשאץ דרהביטש (צילום: יעקב לדרמן)
הילולא קדישא בשאץ דרהביטש (צילום: יעקב לדרמן)
הילולא קדישא בשאץ דרהביטש (צילום: יעקב לדרמן)
הילולא קדישא בשאץ דרהביטש (צילום: יעקב לדרמן)
הילולא קדישא בשאץ דרהביטש (צילום: יעקב לדרמן)
הילולא קדישא בשאץ דרהביטש (צילום: יעקב לדרמן)
הילולא קדישא בשאץ דרהביטש (צילום: יעקב לדרמן)
הילולא קדישא בשאץ דרהביטש (צילום: יעקב לדרמן)
הילולא קדישא בשאץ דרהביטש (צילום: יעקב לדרמן)
הילולא קדישא בשאץ דרהביטש (צילום: יעקב לדרמן)
הילולא קדישא בשאץ דרהביטש (צילום: יעקב לדרמן)
הילולא קדישא בשאץ דרהביטש (צילום: יעקב לדרמן)

