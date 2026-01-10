כיכר השבת
רבו של הבעל שם טוב סיפר לו: "היה לך קטרוג גדול בשמים" | מדוע? • צפו

פעם אחת נגלה אחיה השילוני לבעל שם טוב ואמר לו: "תדע לך שהיה עליך קטרוג גדול בשמים, והס"מ - ניצל את ההזדמנות ופעל שיתנו לו רשות לנסות אותך באיזה ניסיון שאינני יודע אם תוכל לעמוד בו" | סגולה למוצאי שבת קודש מהרב יצחק ישי בנון | צפו (חסידים)

הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצ"ש

רבו של הבעל שם טוב היה אחיה השילוני, פעם אחת נגלה לבעל שם טוב ואמר לו: "תדע לך שהיה עליך קטרוג גדול בשמים, והס"מ - ניצל את ההזדמנות ופעל שיתנו לו רשות לנסות אותך באיזה ניסיון שאינני יודע אם תוכל לעמוד בו", ולמה לא תוכל?

אמר אחיה השילוני: כי החלק הכי קשה בניסיון יהיה שיקחו ממך את בהירות המוחין ותהיה כאיש פשוט, אך הצלחתי לפעול בשמים שלפחות יתנו לי רשות לגלות לך את זה שהיצר הולך לנסות אותך בניסיון קשה, בכדי שתדע להיזהר מאוד.

ואכן קרה שהסתלקו מהבעל שם טוב כל המוחין ונהיה כמו איש רגיל, והס"מ התגלה לפני הבעל שם טוב בצורה גסה ומכוערת ורצה לפתות אותו לעבירה חמורה, ובאותה העת הבעל שם טוב הקדוש עמד בסכנה רוחנית גדולה מאוד כי יכל ליפול חלילה לעבירה החמורה. ולפתע התעורר הבעל שם טוב לחשבון נפש עם עצמו ואמר לעצמו "הרי מדובר באדם שהיה לפניכן הבעל שם טוב, אם כך הייתכן שמקודם הייתי הבעל שם טוב ועכשיו אעשה עבירה כה מכוערת", ואז הוציא הבעל שם טוב אנחה עמוקה קורעת לב אויי טעטע וניצל מהניסיון הקשה הזה, והחזירו לו חזרה את המוחין כפי שהיו לפניכן.

0 תגובות

7
חזקקק
פיגא בן דוד
6
מה הסגולה?
.......
5
מחזק תודה רבה
הודיה כהן
4
שבוע טוב
משה גרין
3
תודה
יהודית חן
2
וואו , מרגש..
חיים רוזמן
1
אם לבעל שם טוב היו ניסיונות מה נאמר אנחנו...
רפי

