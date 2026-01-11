מהמחאות באיראן בשבוע האחרון

יותר מ-10,000 עצורים, בין 500 ל-2,000 הרוגים - המחאות באיראן מעולם לא הגיעו לעוצמה של הימים האחרונים, כך לפי הערכות מומחים.

אם בשבוע שעבר דווח כי מחאת החיג'אב ומחאות אחרות של השנים האחרונות באיראן היו גדולות ומשמעותיות יותר מזו הנוכחית, כעת כבר כולם מסכימים כי מדובר באירוע היסטורי כמוהו לא נראה - לפחות מאז 1999. האם המחאות באיראן יביאו להפלת המשטר? זו השאלה שנשאלת בכל חדרי הדיונים המסווגים ביותר, בישראל בארה"ב ובאירופה. בימים האחרונים, איים נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי ארצו תתערב במידה והמשטר יהרוג אזרחים באופן מכוון, כאשר רק בשבוע שעבר ביקש להבהיר כי "הנשיא אינו משחק משחקים", לאחר שלכד את מדורו ממיטת שנתו. דיווח דרמטי: טראמפ החליט לתקוף באיראן; אלו הכיוונים שנשקלים בני סולומון | 22:42 פוטין לחץ על הכפתור: טיל אורשניק שזז פי 10 ממהירות הקול דני שפיץ | 15:43 לפי דיווח ב'וול סטריט ג'ורנל' - שאולי אינו אלא תרגיל הטעיה נוסף, נשיא ארה"ב יקבל רק ביום שלישי הקרוב תדריך מפורט בנוגע למצב האמיתי באיראן, לאחר שהרשויות חסמו שם את רשת האינטרנט. למרות חסימת הרשת והטלפון, סרטונים מהלילה הצליחו לעבור את מסך הברזל המודרני והגיעו לעולם החופשי. בתיעוד מהערב שמגיע מאיראן ופורסם ברשת החדשות האופוזיציונית 'איראן אינטרנשיונל', נראים האיראנים זועקים "יחי המלך השאה", בקריאה לחדש את מלוכת שושלת פהלווי במדינת הטרור השיעית.

בארה"ב מבהירים כי התקיפה האמריקנית המדוברת לא תהיה בהכרח מתקפה קונבנציונלית לבדה, וכי רעיונות נוספים נבחנים.

פרשנים מעריכים כי מתקפת סייבר משמעותית מצד ארה"ב ושותפותיה, עשויה להביא לפגיעה במשטר הטרור האיראני. אם ארה"ב תתקוף באופן קונבנציונלי, ייתכן שהמתקפה תכוון כלפי מוסדות שלטון המדכאים את המחאה, דווח עוד.

המחאות נמשכו לאורך היום (ראשון), אולם חסר מידע על היקפן לאור חסימת האינטרנט על ידי המשטר. מעט סרטונים כאמור הצליחו לחדור את שכבות הגנה האיראניות, בין היתר בזכות האינטרנט הלווייני של אילון מאסק - סטארלינק.

אחמדרזה רדן, מפקד משטרת הרפובליקה האסלאמית, אמר בשבוע שעבר על המחאות במדינה: "אנו נשבעים לרדוף אחר הפורעים, עד האחרון שבהם. נרדוף כל אדם שיפיץ את זה, עד האחרון שבהם."

כעת נראה כי איראן מימשה את איומה ופתחה במסע קטלני כלפי מפגינים אשר לפי ההערכות נא בין מאות לאלפי הרוגים.

האם נשיא ארה"ב יממש גם הוא את איומיו ויוכיח כי הוא "אינו משחק משחקים" כפי שהבטיח אך בשבוע שעבר? ימים - ואולי שעות יגידו.