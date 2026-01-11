מאות הרוגים, אלפי מפגינים, ודיכוי חסר רחמים ברחובות טהרן וערי השדה. העולם עוצר נשימה ושואל האם זה הרגע שבו המשטר האיראני מתחיל לקרוס. אבל אליהו יוסיאן, מהקולות המפוכחים ביותר בזירה, מצנן את ההתלהבות.

״משטרים טוטליטריים לא נופלים ממרד עממי בלבד״, הוא קובע. ״סדאם חוסיין לא נפל בגלל העם העיראקי. קדאפי לא נפל בגלל העם הלובי. בלי כוח חיצוני - זה לא קורה״.

דיכוי אכזרי, אבל לא משבר קיומי

לפי יוסיאן, המספרים שפורסמו בתקשורת הבינלאומית - כולל דיווחים על יותר מ-2,000 הרוגים - כנראה נמוכים מהמציאות. ״המשטר מפעיל את משמרות המהפכה בדיוק כמו גרמניה הנאצית הפעילה את ה-SS״, הוא אומר. ״זה מנגנון שמטרתו אחת: לשמור על המשטר בכל מחיר״.

לדבריו, אין כאן פניקה של השלטון, אלא שגרה מוכרת. ״מבחינתם, להרוג עוד אלף או עוד עשרת אלפים - זה מחיר סביר כדי לשרוד״.

החלל הריק: אין הנהגה, אין אופוזיציה

אחת הבעיות המרכזיות של המחאה באיראן, לדבריו, היא היעדר הנהגה מאחדת. האופוזיציה מפוצלת:

תומכי יורש העצר רזא פהלווי

קבוצות אתניות: כורדים, ערבים, בלוצ׳ים

צעירים עירוניים חילונים

מתנגדי משטר ללא זהות פוליטית ברורה

״אין דמות אחת שמסוגלת לאחד את כולם״, מסביר יוסיאן. ״רזא פהלווי מייצג אולי 20-30 אחוז מהציבור. השאר לא רואים בו מנהיג טבעי - אבל גם אין להם אלטרנטיבה״.

אז למה ישראל וארצות הברית לא נכנסות?

כאן מגיעה הנקודה הרגישה באמת. לדברי יוסיאן, לישראל יש יכולת צבאית ומודיעינית לפגוע אנושות במשטר האיראני. הבעיה אינה היכולת - אלא המדיניות.

״אם ישראל וארצות הברית באמת היו רוצות להפיל את המשטר - היינו שומעים שפה אחרת לגמרי״, הוא אומר. ״אין איומים, אין הצהרות ברורות, ואין מהלכים גלויים״.

הסיבה, לטענתו, אינה רק ביטחונית - אלא גיאופוליטית.

רוסיה, סין והנפט

״רוסיה וסין לא יתנו לארצות הברית להשתלט על 60-70 אחוז משוק הנפט העולמי״, קובע יוסיאן. ״נפילת המשטר האיראני תעביר את מרכז הכובד הכלכלי לידי המערב. סין לא מוכנה לשלם את המחיר הזה״.

במילים אחרות: הגורל של המפגינים בטהרן מוכרע גם בבייג׳ינג ובמוסקבה.

ומה אם המשטר ירגיש שהוא נופל?

כאן מגיע האיום הישיר על ישראל. ״אם המשטר האיראני ירגיש שזה הסוף - הוא יתקוף״, מזהיר יוסיין. ״טילים, שלוחות, חיזבאללה, מיליציות. זו בדיוק הסיבה שישראל מהססת״.

אבל לדבריו, ההיסוס עצמו עלול לעלות ביוקר. ״אם לא תהיה התערבות חיצונית - ההפגנות ייגמרו בטבח. וגם האמון של העם האיראני בישראל ובארצות הברית ייעלם״.

השורה התחתונה

יוסיאן מסכם בלי אשליות:

העם האיראני לבדו לא יפיל את המשטר

בלי החלטה אמריקאית ברורה - זה לא יקרה

הזמן פועל לרעת המפגינים

וכל דחייה מקרבת את סיום המחאה, לא את ניצחונה

״השאלה האמיתית״, הוא אומר, ״היא לא מה האיראנים יעשו - אלא מה המערב מוכן לשלם כדי להפיל את המשטר הזה״.

והתשובה, לפחות בינתיים, עדיין לא ברורה.

האזינו לראיון המלא

