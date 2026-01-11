"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
השוטר מתעופף לעבר החשוד ומנטרל | נתניהו: "מקווים לשלום עם איראן" • צפו
נתניהו; "ישראל ואיראן יכולות לחזור להיות שותפות" | עכשיו זה חוקי - הפרקליט הצבאי יהיה כפוף לרמטכ"ל ולא לייעוץ המשפטי | בנו של רוה"מ נבחר לחבר מרכז הליכוד | איחוד האמירויות הודיעה על הפסקת מימון לסטודנטים אמירתים | ממדאני ניסה לבלום את חברת 'סאמיט' הישראלית ונבלם ע"י ביהמ"ש | המבצע בכפר תראבין הגיע לסיומו | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
