כבוד חמיו ס"ח שנים ל'מופת הדור' | מדוע סירב האדמו"ר מזוטשקא לשבת על כסא מכובד? האדמו"ר משאץ ערך אמש סעודת הילולא במרכז החסידות בבני ברק, לרגל יומא דהילולא קדישא של זקינו האדמו"ר הרה"ק רבי שלום משאץ זי"ע, שנסתלק לגנזי מרומים לפני ס"ח שנים | בעל ההילולא, היה ידוע בפי כל כ'פלא הדור' ונודע בצדקותו ופרישותו | בסעודה השתתפו בני משפחתו של האדמו"ר, ובראשם חתנו, האדמו"ר מזוטשקא שסירב בתוקף לשבת על כסא מכובד ליד חותנו | צפו בתיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | כ"ב בטבת | 11.01.26