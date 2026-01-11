כיכר השבת
כבוד חמיו

ס"ח שנים ל'מופת הדור' |  מדוע סירב האדמו"ר מזוטשקא לשבת על כסא מכובד?

האדמו"ר משאץ ערך אמש סעודת הילולא במרכז החסידות בבני ברק, לרגל יומא דהילולא קדישא של זקינו האדמו"ר הרה"ק רבי שלום משאץ זי"ע, שנסתלק לגנזי מרומים לפני ס"ח שנים | בעל ההילולא, היה ידוע בפי כל כ'פלא הדור' ונודע בצדקותו ופרישותו | בסעודה השתתפו בני משפחתו של האדמו"ר, ובראשם חתנו, האדמו"ר מזוטשקא שסירב בתוקף לשבת על כסא מכובד ליד חותנו | צפו בתיעוד (חסידים)

הילולא קדישא בשאץ (צילום: שוקי לרר)

האדמו"ר משאץ ערך אמש (מוצ"ש) סעודת הילולא במרכז החסידות בבני ברק, לרגל יומא דהילולא קדישא של זקינו האדמו"ר הרה"ק רבי שלום משאץ זי"ע, שנסתלק לגנזי מרומים לפני ס"ח שנים. בעל ההילולא, שהיה ידוע בפי כל כ'פלא הדור' ונודע בצדקותו ופרישותו, הותיר אחריו מורשת רוחנית ענפה הממשיכה להאיר עד ימינו.

במרכז המעמד עמד נכדו, ממשיך דרכו כ"ק האדמו"ר משאץ, אשר ערך את סעודת ההילולא בשילוב של דבקות וזכרונות הוד. אל שולחן המזרח הסבו בני המשפחה המורחבת, ובראשם חתנו של האדמו"ר – כ"ק האדמו"ר מזוטשקא.

בבגדי שריאין לכבוד בעל ההילולא

מחזה מרהיב עין נרשם כאשר האדמו"ר מזוטשקא הופיע למעמד כשהוא לבוש בבגדי שריאין – בגדי השבת המפוארים – כמנהג חסידים בשמחות ובימי הילולא משמעותיים, דבר שהוסיף נופך של חגיגיות ורוממות למעמד.

במהלך הסעודה, נשאו האדמו"רים מדברותיהם והרחיבו במשנתו הזכה של בעל ההילולא. בדבריהם שרטטו קווים לדמותו הפלאית, על עבודת ה' במסירות נפש ועל הדרך הסלולה שהנחיל לצאצאיו ולחסידיו. הקהל הרב שמע בשקיקה סיפורי הוד ומופתים מצדיק הדור, כשבין הפרקים הושמעו ניגוני דבקות וכיסופים מבית שאץ.

