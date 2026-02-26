כיכר השבת
כוננות שיא: שיחות המשא ומתן חודשו, דיפלומט איראני חושף את ההתעקשות האמריקנית בתוך החדר

הסבב השלישי של השיחות בין איראן וארצות הברית נעצר היום כשלוש שעות לאחר שהחל | דיפלומט איראני: "ארצות הברית מתעקשות על אפס העשרה ועל אספקת כל האורניום המועשר בשיעור 60% לוושינגטון" | בכיר איראני: "דוחים את העיקרון לעצירת העשרת האורניום ופירוק המתקנים" (אקטואליה)

קבוצת התקיפה של נושאות המטוסים ג'רלד ר. פורד עברה את מצר גיברלטר (צילום: חשבון X רשמי של כוחות הצי השישי של ארה"ב. )

בז'נבה התקיים היום (חמישי) סבב נוסף, שלישי במספר, בשיחות המשא ומתן בין ארצות הברית ל. ברקע - דריכות וכוננות שיא במזרח התיכון לקראת אפשרות של פתיחת מתקפה אמריקנית על איראן.

השיחות היום הופסקו שעות ספורות לאחר שהחלו, ולפי דיווחים נראה שהפער בין הצדדים נוגע, בין היתר, לדרישה אמריקנית על "אפס העשרת" אורניום ועל דחייה של איראן את הבקשה הזו.

דיפלומט איראני אמר הערב (חמישי) לערוץ איראן אינטרנשיונל כי עצירת השיחות היום נבעה מהתעקשות אמריקנית, כאמור, על אפס העשרה ועלו אספקת כל האורניום שהועשר בשיעור של 60 ל.

במקביל,ף בכיר איראני צוטט בערוץ הטלוויזיה הקטארי אל ג'זירה אומר כי העיקרון לעצירה קבועה של העשרת האורניום, לפירוק מתקני הגרעין והעברת עתודות האורניום אל מחוץ למדינה "אינו מקובל ונדחה".

הנציגים האמריקנים קושנר וויטקוף בשיחות היום (צילום: משרד החוץ העומאני)

השיחות בין הצדדים הוספקו היום בשעת צהרים לאחר כשלוש שעות, והצוותים יצאו להפסקה של מספר שעות. המשלחות אף עזבו את מתחם הקונסוליה העומאנית לצורך קיום התייעוצויות פנימיות.

שר החוץ העומאני בדר אל-בוסעידי אישר את דבר ההפסקה ומסר כי "קיימנו היום בז׳נבה חילופי רעיונות יצירתיים וחיוביים, וכעת גם המשלחות האמריקנית והאיראנית יצאו להפסקה. נשוב לשיחות בהמשך היום. אנו מקווים להשיג התקדמות נוספת". הדיונים צפויים להתחדש בשעות הקרובות

1
האיראנים אמרו שיש להם פתווה שלא יהיה להם נשק גרעיני ואני שואל: למה העשרתם 60 אחוז אורניום
דוד

