כיכר השבת
נמנע מלסעוד במעון הקודש

הצדיק ממאקאווא שבת ב'תל אביב', זו הסיבה | צפו

כמנהגו מזה עשרות שנים, קבע הגה"צ גאב"ד מאקאווא את תפילותיו בשבת הראשונה של שבועות השובבי"ם במעון הקודש של האדמו"ר המהר"א מבעלזא זי"ע ברחוב אחד העם בתל אביב • מדוע נמנע הגאב"ד מלסעוד במבנה המיתולוגי? • וכן, רשימת האורחים הנכבדים שהסתופפו בצל הקודש • כל הפרטים (חסידים)

הגה"צ גאב"ד מאקאווא במוצ"ש בת"א (צילום: שוקי לרר)

תחושת קודש עילאית וזכרונות עבר אפפו את השבת האחרונה, שבת פרשת שמות – הראשונה לימי השובבי"ם, בקרב חסידי ומעריצי הגה"צ גאב"ד מאקאווא. כמנהגו מזה עשרות שנים, קבע הגאב"ד את תפילותיו במהלך השבת במעון הקודש והיכלו המיתולוגי של האדמו"ר הרה"ק המהר"א מבעלזא זי"ע ברחוב אחד העם בתל אביב.

הגאב"ד, הידוע בחרדת הקודש שהוא רוחש למקום ממנו בקעה תורה ותפילה עשרות שנים, נראה שופך שיח ותפילה בציקון לחש ובהתעוררות עצומה בין כותלי הבית המקודש. מתוך יראת כבוד והכנעה לקדושת המקום, נמנע הגאב"ד מלסעוד את סעודות השבת בתוך המבנה, וערך את השולחנות הטהורים במעונו של רב הקהילה במקום, הרה"ג רבי אברהם דירנפלד.

בעת עריכת השולחן הטהור לסעודה שלישית, בשעת רעוא דרעווין, כובד נכדו, הרב דוד רוקח, נכדו של האדמו"ר מבעלזא, בברכת המזון על הכוס.

כמו כן, השתתף בסעודה שלישית הגאון רבי מרדכי אוירבאך, רב בית המדרש "אביר יעקב" דסאדיגורה בתל אביב, שבא לקבל את פני הגאב"ד ולחזות בנועם עבודתו.

