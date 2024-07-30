יום כ"א באב התקדש לדורות בקרב אלפי חסידי בעלזא בכל קצווי תבל - יומא דהילולא קדישא של האדמו"ר מבעלזא זי"ע | צפו בתיעוד ממראות יום ההילולא בצל קודשו של האדמו"ר ממחנובקא בעלזא, החל מעריכת השולחן הטהור, עליה לציון, תפילת שחרית וטיש לחיים בהאי יומא רבא, במרכז החסידות בבני ברק (חסידים)
מנופה של חצה"ק בעלזא נגדע היום אחד מפארי זקני חשובי החסידים, שהיה דבוק בלו"נ אל האדמו"ר המהר"א מבעלזא, ואל יבלחט"א האדמו"ר מבעלזא, הרה"ח ר' מרדכי דוד צויבל ז"ל, אשר השיב נשמתו הבוקר בדעה צלולה ובשיבה טובה בגיל 88 | זכה להיות פעמיים מחותנו של האדמו"ר מבעלזא | מסע ההלוויה בשעות הצהריים (דיין האמת)