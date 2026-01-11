כיכר השבת
וַאֲהַבְתֶּם אֶת הַגֵּר

צאצאי ה'בני יששכר' התכנסו להילולא ושמחת אירוסי גר הצדק | תיעוד

צאצאי הרה"ק ה'בני יששכר' מדינוב זי"ע התכנסו בעיה"ק ירושלים לציון הילולת הרה"ק זי"ע | בשמחה שולבה גם שמחת אירוסי גר הצדק הבה"ח יששכר פיש ני"ו | בין האדמו"רים שנצפו בסעודה, נצפה האדמו"ר מסטרופקוב, טשערנוביץ, ראפשיץ ביתר ועוד. 

1תגובות
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
הילולת הבני יששכר מדינוב (צילום: נחמן חממי)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (79%)

לא (21%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מצחיק מאוד
יהודי

עוד בחסידים ואנ"ש

ליומא דהילולא

||
8

הַרְאֵנוּ בְּבִנְיָנוֹ

||
1

סיקור ותיעוד

||
1

בשיא החורף

|

ברוך שמסר עולמו לשומרים

|

אשרי עין ראתה

|

כִּי בָא אוֹרֵךְ

||
2

זכותו יגן עלינו

|

לחיים ולברכה

|

וַאֲהַבְתֶּם אֶת הַגֵּר

||
1

ענבי הגפן

|

הכנה דרבה

|

תיעוד ענק

|

כבוד חמיו

|

נמנע מלסעוד במעון הקודש

|

זְכֹר יְמוֹת עוֹלָם 

||
2

טיש עד 02:50 לפנות בוקר

||
10

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר