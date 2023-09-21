העתירו בתפילות, לקיים בנו חכמי ישראל: האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק פונה הבוקר לבית החולים הדסה עין כרם בעקבות חולשה | האדמו"ר צפוי לעבור צנתור בליבו בשעה הקרובה |הציבור נקרא להעתיר בתפילה לרפואתו השלמה של האדמו"ר רבי שמואל יעקב בן יענטא בתוך שאר חולי ישראל (חסידים)
ראש ישיבת 'עטרת ישראל' הרב ברוך מרדכי אזרחי אושפז הבוקר בבית החולים 'הדסה עין כרם' ועבר צינתור. כזכור, לפני כחודש אושפז הרב אליהו לאחר שהתמוטט בביתו. הציבור נקרא להתפלל לרפואתו של ראש ישיבת 'עטרת ישראל' הגאון רבי ברוך מרדכי בן הינדא מלכה (חדשות, חרדים)
בשעות הבוקר (ראשון) אושפז הגאון רבי שמואל אויערבך בבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים וזאת לאחר אירוע לבבי שככל-הנראה עבר. בשעה האחרונה אף עבר צינתור בליבו, שהסתיים בהצלחה, ומצבו מוגדר כעת על-ידי הרופאים טוב. רבי שמואל בן חיה רבקה לרפואה שלימה (חדשות חרדים)
ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי גרשון אדלשטיין שב היום לביתו לאחר שאושפז ממושכות בבית-החולים. רופאיו: ראש הישיבה התאושש מאירוע הלב. ראש הישיבה צפוי לנוח בביתו במשך כמה ימים ועל פי התוכנית כבר בסוף השבוע או לכל היותר בתחילת שבוע הבא ישוב הגר"ג אדלשטיין למסור שיעורים בישיבה כבימים ימימה
רגעים של דאגה ותפילות התחלפו להם בשעה האחרונה באנחת רווחה: ראש ישיבת פוניבז', רבי גרשון אדלשטיין עבר את הצינתור בליבו בהצלחה. פרופסור הר זהב, שטיפל ברבי גרשון הביע שביעות רצון והודיע כי הטיפול עבר בהצלחה. לדברי מקורביו, ראש הישיבה חש בטוב והוא שקוע בלימודו
הידרדרות במצבו של הרה"צ רבי מנשה קליין, האדמו"ר מאונגוואר ובעל מחבר שו"ת משנה הלכות. הבוקר עבר צינתור בליבו, ומצבו מוגדר כעת קשה. בי מנשה קליין משמש כראש ישיבת "בית שערים" בברוקלין וכראש ישיבת אונגוואר בשכונת רמות בירושלים. האדמו"ר עלה לישראל לפני למעלה מעשר שנים
גם כשזה נראה בלתי עביר, במערך לרדיולוגיה פולשנית בבתי החולים בילינסון והשרון פותחים חסימות בכלי דם ברגליים ללא צורך בניתוח. הפתרון מתבסס על שיטה שמצאה כי ניתן לבצע עקיפות של חסימות שלא ניתנות לפתיחה בכל השיטות הצנתוריות ה"רגילות" מבלי לצאת מחוץ לעורק
דאגה בחסידות: הרבנית מזוועהיל, אמם של האדמו"רים מזוועהיל מאושפזת כבר שבוע בבית-החולים בשל בעיות בליבה. הבוקר היא עברה צינתור. במידה והטיפול לא יצלח, אמרו הרופאים, ייאלצו לערוך ניתוח מסובך בליבה. מאז שעות הבוקר נערכות תפילות להצלחת הצינתור ולרפואת הרבנית