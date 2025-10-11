"הלהבה של מאה שערים": הרבי הרעיד את החסידים בשירי דבקות
כמדי ערב בימי חול המועד, ערך הרבי מתולדות אברהם יצחק את שולחנו הטהור ביד רמה כשהוא מעודד את השירה והזימרה בעוז ובתעצומות | שוקי לרר התפלך אל תוך סוכת החסידות במרכז שכונת מאה שערים, ומגיש תיעוד עוצמתי מהטיש (חסידים)
הזמר ליפא שמלצר מארה"ב השוהה בימים אלו בארה"ק, נכנס בערב החג למעונו של מורו ורבו, הגה"צ גאב"ד מאקווא, בכדי להעניק לו גביע מכסף טהור לכבוד החג. במהלך הביקור המרגש, הפתיע הגאב"ד את ליפא והעניק לו בחזרה מתנה יקרת ערך - את גביעו האישי שהיה משתמש בו עד כה בכל שבת, תוך שהוא מאציל עליו את הברכה "כוס ישועות אשא" • צפו בתיעוד (חסידים)
אלפי חסידי בעלזא זוכים להנאה רוחנית מידי ערב ב'צילא דמהימנותא' בימי חול המועד סוכות, כאשר האדמו"ר מבעלזא עורך את שולחנותיו הטהורים והמרוממים בסוכה הגדולה שהוקמה בחצר היכל בית המדרש הגדול של החסידות בירושלים | הצלם שוקי לרר עלה לרגל, ותיעד את אחד הטישים שערך האדמו"ר באחד מלילי חול המועד (חסידים)
ביקור רב רושם ערך ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, בסוכתו של האדמו"ר מויז'ניץ הסמוכה למרכז העולמי 'בית ויז'ניץ' | במהלך הביקור הרחיבו בנועם שיח בזיכרונות הוד מימי קדם עת זכה הגר"ד לחסות בצילו של האדמו"ר בעל ה'דמשק אליעזר' מויז'ניץ בעת ששהה בעיר רחובות | בסיום הביקור ליווה האדמו"ר את ראש הישיבה עד לרחובה של עיר ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב | וגם, מה הגיב ראש הישיבה כשפרחי החסידים פצחו בשירת 'כי אורך ימים' ? (חסידים)
בין עמודי בית המדרש של וילנה לשירת הלב של אומן — נרקמה דרכה של יהדות שלמה, המחברת את עולמות התורה והרגש, היראה והשמחה | בסוכת השלום של חג הסוכות — יושבים זה לצד זה כאושפיזין של מעלה שני גדולי עולם שיום פטירתם חל בעיצומו של חג הסוכות (חג הסוכות)
בשמחת בית השואבה בויז'ניץ אמש, קם הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף, והאציל ברוב רגש את ברכתו מעומק לבבו לפני האדמו"ר מויז'ניץ, בציינו את השנה החולפת בו העתירו כל כלל ישראל לרפואתו של הרבי | הראשל"צ סיים את דבריו, שהרבי יזכה עוד רבות בשנים להנהיג את הדור על מי מנוחות | צפו בתיעוד המלא (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה נהרו אמש - במוצאי ליל ראשון של חג, לשוש ולשמוח בשמחת בית השואבה שערך האדמו"ר מסקולען ירושלים בסוכה הגדולה בחצר בית מדרשו בעיה"ק ירושלים | במשך שעות נעלות התרוממו בזמירות שירות ותשבחות עם מיטב ניגוני בית סקולען, כשהאדמו"ר מנצח בעוז על מלאכת השירה והזימרה (חסידים)
במוצאי יום טוב הראשון של סוכות בחר האדמו"ר מדושינסקיא לערוך את שמחת בית השואבה במיוחד עבור בחורי החסידות שזכו להסב סביב שולחנות ערוכים ולהנות מזיו צדיק | ע"י האדמו"ר ישב הרה"ג ר' נתן נטע לנדמן, רב בית כנסת הגדול בחולון (חסידים)
בזמן שאלפים נוהרים אל חצה"ק תולדות אהרן בשכונת 'מאה שערים' בירושלים, לא הרחק משם, מרחק נסיעה של כחצי שעה, גם ניכרת שמחת בית השואבה בשיא תפארתה ושמחתה, בהיכל ביהמ"ד של החסידות בבית שמש, שם התקיים המעמד בראשות האדמו"ר מנחלת אהרן, שאף פיזז בין הרוקדים, ושר ט"ו שיר המעלות כנהוג (חסידים)
הצלם החיפאי שמואל שנקר יצא במוצאי חג הראשון לתעד את חגיגות שמחת בית השואבה בקרב הקהילות החסידיות בעיר. שנקר שב עם גלריית תמונות מרהיבה שתיעדה את הריקודים הסוערים והשמחה הגדולה בחצרות ביאלה, ויז'ניץ וקהל חסידים | בקהל חסידים הצליח לתפוס בעדשתו ריקוד נלהב ומיוחד, רב ביהמ"ד הרה"ג ר' משולם פייש רוזנברג, נצפה כשהוא רוקד בהתלהבות עם הרה"ג ר' מאיר דב רכניצר, רב קהילת בעלזא בעיר (חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ התאספו הבוקר יום ראשון של חוה"מ, ברחוב 'אמרי חיים' בסמוך למרכז העולמי של החסידות, כדי לחזות מקרוב בעבודת קודשו של האדמו"ר מויז'ניץ בעת נטילת הלולב | שעה קצרה לפני התפילה הופיע האדמו"ר בחלון סוכתו האישית הסמוכה לבית המדרש הגדול, ובירך על הד' מינים בכוונה גדולה | שוקי לרר הצטופף עם החסידים ומגיש תיעוד (חסידים)
שעות נעלות של קדושה והתעלות היה מנת חלקם של מאות חסידי סאדיגורה עת זכו לחזות בנועם עבודתו הקדושה של האדמו"ר בעת נטילת לולב, באמירת ההלל כנהוג | האדמו"ר אשר עמד במרכז היכל בית מדרשו הגדול אחוז שרעפי קודש, במשך שעות ארוכות של דבקות עליונה, מתוך כוונות טמירות, פיזם מעת לעת ניגון חרישי כפי מנהג אדמו"רי החסידות | צפו בתיעוד מרגעי הקדושה בצל הקודש (חסידים)
כלל חסידי זוטשקא התאספו אמש לחגוג את שמחת בית השואבה בראשות האדמו"ר, לרגל יום האושפיזין של האדמו"ר בעל ה'נחל יצחק' זצ"ל|בשונה מרוב חצרות הקודש, בהן ניצבים המבוגרים בראש ה"פארנצעס", בזוטשקא הוכן מקום מיוחד לילדי החסידות בתחילת ה"פארנצעס", לפני האברכים והבחורים, צעד זה נועד לאפשר לילדים להתבשם מאור קדושתו של הרבי שהפיח בהם רוח חיים של שמחה ודבקות בבורא יתברך שמו
בהיכל ביהמ"ד אלכסנדר נערכה אמש - מוצאי יו"ט ראשון, שמחת בית השואבה בראשות האדמו"ר שישב בראש השולחן ועודד השירה בעוז | בשעות נעלות אלו פרצו החסידים בריקודים סוחפים ומלאי דבקות בלהט של "זמן שמחתנו", כשזקני החסידים מפזזים על הספסלים במרכז היכל ביהמ"ד (חסידים)
