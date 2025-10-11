כיכר השבת
"הלהבה של מאה שערים": הרבי הרעיד את החסידים בשירי דבקות

כמדי ערב בימי חול המועד, ערך הרבי מתולדות אברהם יצחק את שולחנו הטהור ביד רמה כשהוא מעודד את השירה והזימרה בעוז ובתעצומות | שוקי לרר התפלך אל תוך סוכת החסידות במרכז שכונת מאה שערים, ומגיש תיעוד עוצמתי מהטיש (חסידים)

האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בטיש חוה"מ סכות (צילום: שוקי לרר)
