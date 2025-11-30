כיכר השבת
"חלק מהקמפיין המתנהל"

הליכוד מקיים שיחות עם הח"כים הערבים על חוק הגיוס? | זו תגובת המפלגה

במפלגת השלטון מכחישים הבוקר את הדיווחים הרבים, על כך שהם מגששים עם חברי הכנסת הערביים את תמיכתם בחוק הגיוס, או לפחות שימנעו בהצבעה על החוק (חדשות, פוליטי)

בחירות במפלגת הליכוד בשבוע שעבר (צילום: באדיבות המצלם)

המרוץ אחר חקיקת חוק הגיוס: היום (ראשון) דווח בערוצי התקשורת, כי הליכוד מנסים לקבל את תמיכת חברי הכנסת הערבים ל, בליכוד הוציאו הודעת הכחשה.

על פי הדיווח, גורמים בסיעות החרדיות וכן גורמים במפלגת השלטון, גיששו אצל חברי הכנסת הערבים, היתכנות לתמיכה ערבית בחוק הגיוס.

על פי הדיווחים, חברי הכנסת הערבים התבקשו אפילו רק להימנע מההצבעה ולאוו דווקא רק לתמוך בה וזאת כחלק מהמסורת הקיימת זה שנים בכנסת, של תמיכת הערבים בדברים החשובים לחרדים וכן להפך.

הרקע לבקשת הקואליציה לבקש תמיכה מהערבים, הוא בשל החשש שחוק הגיוס לא יעבור בכנסת, בשל אי תמיכה של מספר חברי כנסת מהליכוד ומהציונות הדתית וכן של חלק מחברי הכנסת הערביים.

במפלגת הליכוד מיהרו להגיב על הידיעות ובהודעה החריגה שיצאה נאמר: "הידיעה בערוץ 12 כאילו התקיימו מגעים או ״גישושים״ בין הליכוד או מישהו מטעמנו ובין מפלגת רע״מ בנוגע לחוק הגיוס, היא פייק מוחלט".

עוד נכתב בהודעת מפלגת הליכוד: "מדובר בעוד המצאה חסרת כל שחר, כחלק מהקמפיין המתנהל נגד חוק הגיוס החדש".

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

