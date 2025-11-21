מול הכותל המערבי בכיות בהר הצופים: הרבי מסאטמר קרע קריעה ופצח בשירי גאולה ביום השלישי לביקורו ההיסטורי צפו בתיעוד ענק מהיום השלישי לביקורו של האדמו"ר מסאטמר בארה"ק | בשחר יום הבוקר, לאחר טבילה במקווה טהרה, מיהר הרבי עם קהל חסידיו אל 'הר הצופים' ממנו נשקף כל 'הר הבית' וה'כותל המערבי' – מקום שאדמו"רי סאטמר הדירו רגלם משם, היות שנכבש ע"י הציונים. לאחר שהרבי קרע קריעה על דש בגדו, פצח בשירי גאולה מתוך געגועים כשפני קודשו להבים| לאחר מכן המשיך הרבי לביקור הוד בעיר בית שמש, שם התפלל תפילת שחרית עם ילדי החמד, ביקר בתלמוד תורה של החסידות, יצק אבן פינה לבנייני המוסדות, פיאר מעמד הכנסת ספר תורה, וביקר אצל אדמו"רי ורבני העיר (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:06