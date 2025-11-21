כיכר השבת
מול הכותל המערבי

בכיות בהר הצופים: הרבי מסאטמר קרע קריעה ופצח בשירי גאולה ביום השלישי לביקורו ההיסטורי

צפו בתיעוד ענק מהיום השלישי לביקורו של האדמו"ר מסאטמר בארה"ק | בשחר יום הבוקר, לאחר טבילה במקווה טהרה, מיהר הרבי עם קהל חסידיו אל 'הר הצופים' ממנו נשקף כל 'הר הבית' וה'כותל המערבי' – מקום שאדמו"רי סאטמר הדירו רגלם משם, היות שנכבש ע"י הציונים. לאחר שהרבי קרע קריעה על דש בגדו, פצח בשירי גאולה מתוך געגועים כשפני קודשו להבים| לאחר מכן המשיך הרבי לביקור הוד בעיר בית שמש, שם התפלל תפילת שחרית עם ילדי החמד, ביקר בתלמוד תורה של החסידות, יצק אבן פינה לבנייני המוסדות, פיאר מעמד הכנסת ספר תורה, וביקר אצל אדמו"רי ורבני העיר (חסידים)

14תגובות
האדמו"ר מסאטמר בתפילה בהר הצופים (צילום: בחצרות סאטמר)
האדמו"ר מסאטמר בתפילה בהר הצופים (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילה בהר הצופים (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילה בהר הצופים (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילה בהר הצופים (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילה בהר הצופים (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילה בהר הצופים (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילה בהר הצופים (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילה בהר הצופים (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילה בהר הצופים (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילה בהר הצופים (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילה בהר הצופים (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילה בהר הצופים (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילה בהר הצופים (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילה בהר הצופים (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בקריעה בהר הצופים (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילת שחרית בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילת שחרית בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילת שחרית בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילת שחרית בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילת שחרית בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילת שחרית בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילת שחרית בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילת שחרית בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילת שחרית בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילת שחרית בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילת שחרית בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילת שחרית בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילת שחרית בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילת שחרית בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילת שחרית בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילת שחרית בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילת שחרית בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילת שחרית בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילת שחרית בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בתפילת שחרית בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בסיום כתיבת ס"ת (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בסיום כתיבת ס"ת (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בסיום כתיבת ס"ת (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בסיום כתיבת ס"ת (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בסיום כתיבת ס"ת (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בסיום כתיבת ס"ת (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בסיום כתיבת ס"ת (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בסיום כתיבת ס"ת (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בסיום כתיבת ס"ת (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בסיום כתיבת ס"ת (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בסיום כתיבת ס"ת (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בסיום כתיבת ס"ת (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בביקור בת"ת בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בביקור בת"ת בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בביקור בת"ת בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בביקור בת"ת בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בביקור בת"ת בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בביקור בת"ת בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר ביציקת אבן הפינה בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בביקור בת"ת בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר ביציקת אבן הפינה בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בלחיים טיש בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בביקור בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בביקור בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בביקור בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בביקור בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בביקור בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בביקור בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בביקור בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בביקור בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בביקור בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בביקור בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בביקור בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בביקור בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בביקור בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בביקור בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בביקור בבית שמש (צילום: א. אייזנבאך)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (62%)

לא (38%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

8
למה לבכות? לבוא לגור בארץ
יעקב
7
החבר שלו ממדאני גם הצירף למשלחת??
דניאל
6
כל ארץ ישראל נכבשה ע"י הציונים אז למה לישראל כן ולכותל לא?
יהודי
חייבים לעשות משהו שונה, כדי להצדיק איך הרבי הגיע לארץ נגד מה שהרב יואל לא עשה אחרי קום המדינה. "גם הם מנוסים בפוליטיקה "
חיים אליעזר
רבי יואל ביקר ארבע פעמים אחרי קום המדינה. תשי״ב תשט״ו תשי״ט תשכ״ה
פקק
חכם ממה נשתנה גם ילד בן שמונה ידע לתרץ קלאץ קשיא כזה
יצחק
מה קרה לך חביבי תירגע, בסך הכל זה אתר וכל אחד יכול לכתוב מה שהוא חושב.
חיים אליעזר
5
הר הצופים נכבש ע"י הציונים בושה וחרפה היה צריך ללכת להר ציון
יוסף
4
לא רואים את הכותל המערבי מהר הצופים. רק את המזרחי. מקום המקדש מרחיק את מי שאינו ראוי לו.
הלוי
הוא לא התכוון לראות את הכותל אלא רת מקום המקדש. וזה על פי הגמרא כשהגיעו לצופים קרעו בגדיהם. רו מה שהמשנה אומרת. מן הצופים וואיך שהור כנגד בית קדשי הקדשים
מה זה קשור
מהר הצופים רואים את הר הבית. תה אוהב את הכותל כי אתה לא צריך יותר מזה.
פקק
3
הניסוחים האלה של רוזנבוים, איש מחלקת היח"צ של חצרות המפרסמות את עצמן: "כשפני קודשו להבים" או רק שהוא האחראי לפרסם ובפועל הכתבה כבר נכתבת על ידי המרסם, אנשי החצר או במקרה הגרוע האדמו"ר עצמו
אביאל
2
אין על סאטמער חברה תגיבו לעניין וברמה ותכבדו את עצמכם.
רק סאטמער
1
לפקק: נא לומר לי איפה מצאת דבר זה. אולי באמת אני טועה, אבל אני לא מצאתי.
חיים אליעזר

עוד בחסידים ואנ"ש

מול הכותל המערבי

||
14

המקום ינחם

|

הרה"צ החזיר ביקור גומלין

||
7

צפו בתיעוד

||
1

רבי נחמן על הפרשה

||
1

"מרגיש חשוף ונבגד"

||
32

לא מוותרים על חצי מעולם התורה

||
6

תיעוד יוצא דופן

||
1

בדרכי אבותיו

||
1

צהלי ורוני יושבת ציון

||
3

היום השני של הביקור

|

וּרְאֵה בָנִים לְבָנֶיךָ 

|

הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת

||
1

והשיב את רוחו

|

שַׂמֵּחַ תְּשַׂמַּח

|

מרים יד בתורת משה

||
36

פתרון למצוקת הדיור

||
14

מתקפה על הח"כים החרדים

||
44

סמוך לקודש הקודשים

||
2

גלריה ראשונה

||
1

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר