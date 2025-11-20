פרשייה חמורה ורחבת היקף מטלטלת את מערכת הפיקוח על הבריאות והכניסה לישראל: חקירת עומק משותפת ומתמשכת של יחידת ההונאה במחוז ש"י, בשיתוף יחידת יהלום ברשות המסים ואגף האכיפה של משרד הבריאות, חשפה חשדות כבדים נגד בכיר לשעבר במערכת הבריאות והמנהל האזרחי.

על-פי החשד, תושב ירושלים בשנות ה-40 לחייו, שכיהן בעבר בתפקידי ניהול בכירים בתחום הבריאות, ביצע שורה של עבירות חמורות הפוגעות בביטחון הציבור ובבריאותו.

זיוף אישורי כניסה: מעל 100 שוהים בלתי חוקיים

עיקר החשדות מתמקדים בתקופה בה שימש החשוד כסגן אחראי על תחום הבריאות במנהל האזרחי באיו"ש. על-פי החשד, הוא ניצל את מעמדו ואת המערכת כדי לזייף מעל 100 אישורי כניסה לישראל לפלסטינים.

השיטה הפלילית הייתה פשוטה ומסוכנת: החשוד הציג את השוהים הבלתי חוקיים כמטופלים הזקוקים לטיפול רפואי חיוני, ובכך איפשר להם להיכנס לישראל במרמה, ללא כל פיקוח או בדיקה ביטחונית. מהלך זה, שנעשה תמורת שוחד, הכניס עשרות רבות של אנשים בניגוד לחוק ותוך סיכון ממשי לביטחון המדינה ולחיי אדם.

סחר בתרופות מסוכנות

הפרשייה לא הסתיימה לאחר שהחשוד סיים את תפקידו במנהל האזרחי. עלה חשד כי הוא המשיך לבצע עבירות חמורות בתחום הבריאות, כאשר עסק הפעם בסחר בתרופות ללא מרשם, כולל תרופות מסוכנות. על-פי החשד, החשוד אף זייף אישורי מרשמים וחתימות רופאים כדי לקדם את פעילותו הפלילית ולעשות בצע כסף.

ביום ראשון האחרון הגיעו לשיא החקירה: שוטרי יחידת ההונאה של מחוז ש"י יחד עם חוקרי יחידת יהלום פשטו על ביתו של החשוד. במהלך הפשיטה, הוא נעצר ונתפסה כמות גדולה ומגוונת של תרופות החשודות ככאלו שנועדו לסחר בלתי חוקי.

החשוד - דמות חרדית מוכרת באזור ירושלים - נחקר ושוהה כעת במעצר בית. בית המשפט צפוי לדון היום (חמישי) בבקשת המשטרה להאריך את תנאי מעצר הבית בתנאים מגבילים. החקירה בעניינו נמשכת במטרה לחשוף את מלוא היקף הפרשה.