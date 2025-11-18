כיכר השבת
סמוך לקודש הקודשים

עתיקא קדישא: הרבי מצאנז שבת בשבת היסטורית במנהרות הכותל

כ-200 נגידים מ'יחידי סגולה' של חסידות צאנז זכו להשתתף במסע ההוד 'עתיקא קדישא' יחד עם האדמו"ר מצאנז | השיא היה שבת היסטורית שבה ערך הרבי את התפילות והשולחנות הטהורים בתוככי מנהרות הכותל, סמוך לקודש הקודשים | במוצאי שבת נערכה סעודת מלווה מלכה וקבלת קהל בקבר דוד המלך ע"ה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)

האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)

כ-200 נגידים ושועי עם מכל רחבי העולם השתתפו במסע ההוד 'עתיקא קדישא' יחד עם האדמו"ר מצאנז, אשר שבת במקום הקודש והמקדש, בתוככי העיר העתיקה סמוך ונראה למקום קודש הקודשים.

הנגידים, אשר נמנים על ועד הנאמנים 'יחידי סגולה' ותומכים בהחזקת היכלי התורה והחסידות בחצה"ק צאנז, השתתפו בוועידה העולמית שנערכה בשבוע האחרון בעיר הקודש ירושלים, ובשיאה השבת ההיסטורית של האדמו"ר אשר ערך את כל התפילות והשולחנות הטהורים בתוככי מנהרות הכותל, סמוך ונראה למקום קודש הקודשים.

ביום שישי - ערב שב"ק עם הגעתו לעיה"ק ירושלים פנה האדמו"ר לניחום אבלים אצל ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, שישב שבעה על פטירת אחיו זצ"ל, משם הגיע האדמו"ר לביקור קצר בביתו של שלוחא דרבנן מאיר פרוש, שם אף טבל במקווה לקראת שבת, לאחמ"כ הגיע לרחבת הכותל המערבי שם קיבלו את פניו מנהלי המוסדות.

בכל מהלך השבת זכו המשתתפים ליאור באור החיים ולחזות בעבודת הקודש במקום הקדוש הזה, במוצאי השבת אחרי תפילת מעריב והבדלה ברחבת הכותל המערבי נערכה מסיבת הפרידה וסעודתא דדוד מלכא משיחא בקבר דוד המלך ע"ה, שם בסמוך אף קיבל האדמו"ר את הקהל לפתקי דרחמי לפקודת ישועה ורחמים כשלאחר המעמד נכנס לתפילה בקבר דוד המלך.

האדמו"ר מצאנז בניחום אבלים אצל הגר"מ צדקה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בניחום אבלים אצל הגר"מ צדקה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בלחיים לאחר המקווה של ערב שבת בביתו של מאיר פרוש (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בלחיים לאחר המקווה של ערב שבת בביתו של מאיר פרוש (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בלחיים לאחר המקווה של ערב שבת בביתו של מאיר פרוש (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בלחיים לאחר המקווה של ערב שבת בביתו של מאיר פרוש (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בלחיים לאחר המקווה של ערב שבת בביתו של מאיר פרוש (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בהגיעו לבית האכסניה במנהרות הכותל בערב שב"ק (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בהגיעו לבית האכסניה במנהרות הכותל בערב שב"ק (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בהגיעו לבית האכסניה במנהרות הכותל בערב שב"ק (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בערב שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בערב שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בערב שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז במוצאי שב"ק בכותל המערבי (צילום: משה גולדשטיין)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

סמוך לקודש הקודשים

|

גלריה ראשונה

||
1

כנגד עין הרע

||
7

רגעים מצמררים

||
5

בֹּא יָבוֹא בְרִנָּה 

||
9

במלאות 76 שנים להסתלקותו

|

אֵין שִׁיּוּר רַק הַתּוֹרָה הַזֹּאת 

||
1

צפו בתיעוד

||
1

קול חתן

|

העתירו בתפילות

||
1

כל העולם בפריים אחד

||
8

קַדֶּשׁ לִי כָל בְּכוֹר 

||
7

גלריית תמונות

||
6

בהשתתפות בני הקהילה

||
1

שמירת הקדושה והצניעות

||
34

שאלה סבוכה 

||
4

לקראת ההילולא

|

בצל ההתרגשות

|

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר