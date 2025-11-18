עתיקא קדישא: הרבי מצאנז שבת בשבת היסטורית במנהרות הכותל

כ-200 נגידים ושועי עם מכל רחבי העולם השתתפו במסע ההוד 'עתיקא קדישא' יחד עם האדמו"ר מצאנז, אשר שבת במקום הקודש והמקדש, בתוככי העיר העתיקה סמוך ונראה למקום קודש הקודשים.

הנגידים, אשר נמנים על ועד הנאמנים 'יחידי סגולה' ותומכים בהחזקת היכלי התורה והחסידות בחצה"ק צאנז, השתתפו בוועידה העולמית שנערכה בשבוע האחרון בעיר הקודש ירושלים, ובשיאה השבת ההיסטורית של האדמו"ר אשר ערך את כל התפילות והשולחנות הטהורים בתוככי מנהרות הכותל, סמוך ונראה למקום קודש הקודשים.

ביום שישי - ערב שב"ק עם הגעתו לעיה"ק ירושלים פנה האדמו"ר לניחום אבלים אצל ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, שישב שבעה על פטירת אחיו זצ"ל, משם הגיע האדמו"ר לביקור קצר בביתו של שלוחא דרבנן מאיר פרוש, שם אף טבל במקווה לקראת שבת, לאחמ"כ הגיע לרחבת הכותל המערבי שם קיבלו את פניו מנהלי המוסדות.

בכל מהלך השבת זכו המשתתפים ליאור באור החיים ולחזות בעבודת הקודש במקום הקדוש הזה, במוצאי השבת אחרי תפילת מעריב והבדלה ברחבת הכותל המערבי נערכה מסיבת הפרידה וסעודתא דדוד מלכא משיחא בקבר דוד המלך ע"ה, שם בסמוך אף קיבל האדמו"ר את הקהל לפתקי דרחמי לפקודת ישועה ורחמים כשלאחר המעמד נכנס לתפילה בקבר דוד המלך.