האדמו"ר מסאטמר ברדתו מהמטוס הפרטי
האדמו"ר מסאטמר נחת בשעה האחרונה בנמל התעופה בן גוריון, במטוס פרטי שהגיע הישר ממדינת יוון. עם ירידתו מכבש המטוס, קידמו את פניו ראשי ורבני החסידות בארץ, בשירה מרגשת של 'ברוך הבא בשם השם' ועברו לקבלת שלום.
לצד ההתרגשות – נרשמה גם תקלה קטנה כנגד עין הרע, רכב הקדילאק של האדמו"ר, שהוזנק קודם לכן לקראת הגעתו, עלה בטעות על דוקרנים בכניסה לטרמינל פתאל בנמל. כתוצאה מכך – הרכב הושבת במקום, והאדמו"ר נאלץ להמשיך את דרכו ברכב חלופי שנמצא בסמוך.
כפי התוכנית מתפלל הרבי כעת תפילת מנחה במקום, וממשיך לעיה"ק ירושלים, לביקור במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, בשכונת 'הר נוף'.
