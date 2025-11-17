כנגד עין הרע האדמו"ר מסאטמר נחת במטוס פרטי בארץ: רכב הקאדילק של הרבי עלה על דוקרנים והושבת האדמו"ר מסאטמר נחת בישראל במטוס פרטי שהגיע מיוון | בנתב"ג קיבלו את פניו רבני החסידות בשירה מרגשת | לצד ההתרגשות, רכב הקאדילק של הרבי עלה על דוקרנים והושבת, מה שאילץ מעבר לרכב חלופי | לאחר תפילת מנחה, האדמו"ר ממשיך לעיר ירושלים לביקור אצל הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך בשכונת הר נוף (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 17:00