כנגד עין הרע

האדמו"ר מסאטמר נחת במטוס פרטי בארץ: רכב הקאדילק של הרבי עלה על דוקרנים והושבת

האדמו"ר מסאטמר נחת בישראל במטוס פרטי שהגיע מיוון | בנתב"ג קיבלו את פניו רבני החסידות בשירה מרגשת | לצד ההתרגשות, רכב הקאדילק של הרבי עלה על דוקרנים והושבת, מה שאילץ מעבר לרכב חלופי | לאחר תפילת מנחה, האדמו"ר ממשיך לעיר ירושלים לביקור אצל הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך בשכונת הר נוף (חסידים)

האדמו"ר מסאטמר ברדתו מהמטוס הפרטי

האדמו"ר מסאטמר נחת בשעה האחרונה בנמל התעופה בן גוריון, במטוס פרטי שהגיע הישר ממדינת יוון. עם ירידתו מכבש המטוס, קידמו את פניו ראשי ורבני החסידות בארץ, בשירה מרגשת של 'ברוך הבא בשם השם' ועברו לקבלת שלום.

לצד ההתרגשות – נרשמה גם תקלה קטנה כנגד עין הרע, רכב הקדילאק של האדמו"ר, שהוזנק קודם לכן לקראת הגעתו, עלה בטעות על דוקרנים בכניסה לטרמינל פתאל בנמל. כתוצאה מכך – הרכב הושבת במקום, והאדמו"ר נאלץ להמשיך את דרכו ברכב חלופי שנמצא בסמוך.

כפי התוכנית מתפלל הרבי כעת תפילת מנחה במקום, וממשיך לעיה"ק ירושלים, לביקור במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, בשכונת 'הר נוף'.

רכב הקאדילק המפונצ'ר
רכב הקאדילק המפונצ'ר
רכב הקאדילק המפונצ'ר

0 תגובות

2
שמואל הנביא לא נסע בקדילאק. לפטור את הדוקרנים בכנגד עין הרע זו התעלמות מאות מופת.
שעפס
1
ברוך הבא לכק אדמור מסטמאר שליטא
שמואל

