העתירו בתפילות: האדמו"ר מביקסאד, מחשובי אדמו"רי וויליאמסבורג וחתן האדמו"ר בעל ה'תורת מרדכי' מויז'ניץ מונסי זצ"ל, נפצע בתאונת דרכים בארה"ב.
התאונה אירעה כאשר האדמו"ר היה בדרכו חזור מבית המדרש לביתו, כשלפתע רכב פרטי איבד ככל הנראה שליטה והתנגש בו בעוצמה רבה. מעוצמת הפגיעה, נפצע האדמו"ר.
צוותי הצלה ורפואה שהוזעקו למקום טיפלו בהאדמו"ר, וביצעו במקום פעולות ראשוניות לייצוב מצבו. לאחר טיפול דחוף, הוא פונה במהירות לבית החולים המקומי, שם הוא הוכנס לחדר הטראומה ומקבל טיפול רפואי אינטנסיבי.
הציבור מתבקש להעתיר לרפואתו המהירה והשלמה של האדמו"ר. רבי ישראל אליעזר בן שרה מרים לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.
והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים
