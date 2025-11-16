כיכר השבת
האדמו"ר מווילאמסבורג נפצע בתאונה קשה בדרכו מבית המדרש - פונה לבית החולים

האדמו"ר מביקסאד, מחשובי אדמו"רי ויליאמסבורג וחתן האדמו"ר בעל ה'תורת מרדכי' מויז'ניץ מונסי זצ"ל, נפצע ואיבד את הכרתו לאחר שרכב התנגש בו בדרך חזור מבית המדרש | צוותי ההצלה הצליחו לייצב את מצבו והבהילו אותו לבית החולים | התפללו לרפואת רבי ישראל אליעזר בן שרה מרים (חסידים)

האדמו"ר מביקסאד (צילום: ארכיון 'כיכר השבת')

העתירו בתפילות: האדמו"ר מביקסאד, מחשובי אדמו"רי וויליאמסבורג וחתן האדמו"ר בעל ה'תורת מרדכי' מויז'ניץ מונסי זצ"ל, נפצע ב בארה"ב.

התאונה אירעה כאשר האדמו"ר היה בדרכו חזור מבית המדרש לביתו, כשלפתע רכב פרטי איבד ככל הנראה שליטה והתנגש בו בעוצמה רבה. מעוצמת הפגיעה, נפצע האדמו"ר.

צוותי הצלה ורפואה שהוזעקו למקום טיפלו בהאדמו"ר, וביצעו במקום פעולות ראשוניות לייצוב מצבו. לאחר טיפול דחוף, הוא פונה במהירות לבית החולים המקומי, שם הוא הוכנס לחדר הטראומה ומקבל טיפול רפואי אינטנסיבי.

הציבור מתבקש להעתיר לרפואתו המהירה והשלמה של האדמו"ר. רבי ישראל אליעזר בן שרה מרים לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.

והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים

