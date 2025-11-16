העתירו בתפילות האדמו"ר מווילאמסבורג נפצע בתאונה קשה בדרכו מבית המדרש - פונה לבית החולים האדמו"ר מביקסאד, מחשובי אדמו"רי ויליאמסבורג וחתן האדמו"ר בעל ה'תורת מרדכי' מויז'ניץ מונסי זצ"ל, נפצע ואיבד את הכרתו לאחר שרכב התנגש בו בדרך חזור מבית המדרש | צוותי ההצלה הצליחו לייצב את מצבו והבהילו אותו לבית החולים | התפללו לרפואת רבי ישראל אליעזר בן שרה מרים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 21:28