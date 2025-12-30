הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב ערך אמש סעודת הילולא רבתי לרגל הילולת הרה"ק רבי נתן מברסלב זי"ע תלמידו הקרוב של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע. הסעודה נערך בהיכל ה'שול' המרכזי של חסידי ברסלב בשכונת 'מאה שערים' הנוסטלגית, בהשתתפות רבני החסידות, משפיעים וראשי העדה. במהלך הסעודה הרחיב הגה"צ בנועם אמרים במשנתו של בעל ההילולא, ועורר את הקהל בשירי זימרה וניגוני דבקות לכבוד היום.

בהמשך הערב, פיאר הגה"צ בהופעתו את סעודת ההילולא שנערכה בהיכל ביהמ"ד 'נועם השם' ברסלב ברחוב אביתר הכהן. גם שם נשא מדברות קודשו והרחיב באמרות טהורות ובניגוני שמחה והתעוררות.

בקרב חצרו של הגה"צ רבי יעקב מאיר, ציינו השבוע בהתרגשות מלאת שלוש שנים מאז חזרתו לחיק משפחתו האהובה ופתיחת דלתותיו מחדש לכל דורש ומבקש את ה'. בני המשפחה וחסידי ברסלב מציינים בסיפוק את המהפך לשמחת לב רבבות חסידים ואנשי מעשה אשר החלו מאז לנהור בהמוניהם לחלות פני צדיק ולהתאבק בעפר רגליו, לקבל עצותיו ולהתברך מפיו.