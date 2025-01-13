לרגל הילולת הרה"ק רבי נתן מברסלב זי"ע, ערך הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר סעודות הילולת בבתי המדרשות של ברסלב בעיה"ק ירושלים | בני המשפחה והחסידים ציינו השבוע שלוש שנים לנס הצלתו, מאז חזר לחיק משפחתו האהובה, ופתיחת דלתותיו לכל דורש ומבקש את ה' | צפו בתיעודים (חסידים)
במלאת ימי השבעה על פטירתו של הרה"ח ר' חיים בנימין וורטהיימר ז"ל, מחשובי חסידי ברסלב, שנפטר בפתע פתאום בשובו משהות בצל הצדיק באומן, התכנסו בני קהילת 'קרן אור', לכינוס חיזוק והתעוררות לזכרו, בשילוב סעודת הילולא לרגל הילולת הרה"ק רבי נתן מברסלב זצ"ל | צפו בתיעוד (חסידים)
אלפים מתושבי ביתר התאספו אמש (חמישי) להילולת הרה"ק רבי נתן מברסלב זי"ע, במעמד אדיר שנערך בראשות זקן רבני ברסלב הגה"צ רבי יעקב מאיר שעכטר שעודד בעוז את השירה ונשא מאמרותיו | במעמד השתתפו רבנים מביתר ומחסידות ברסלב (חסידים)