האדמו"ר מישועות יעקב סקולען, שבת במירון ( צילום: מ. אדלר )

התרגשות דקדושה שוררת בקרב חסידי 'ישועות יעקב' ד'סקולען בארץ הקודש, עם הופעתו הראשונה של האדמו"ר מישועות יעקב, המתגורר בווילאמסבורג, לראשונה על אדמת ארה"ק מאז עלה על כס ההנהגה לפני כשנה ומחצה עם הסתלקותו של אביו, האדמו"ר מסקולען זצ"ל.

גולת הכותרת של הביקור הייתה ללא ספק השבת האחרונה, אותה ערך הרבי במושב מירון, בסמוך לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. עשרות חסידים מרחבי הארץ נהרו להתרומם בקדושת השבת. התפילות והשולחנות הטהורים נערכו באולם רחב ידיים שהוכשר במיוחד בסמוך לציון, במוצאי שב"ק לאחר תפילת ערבית, ערך הרבי קידוש לבנה והבדלה. במהלך ימי הביקור, פוקד האדמו"ר את קברי הקדמונים הטמונים בארץ ישראל, בהם הכותל המערבי וקברי אבות, להעתיר בתפילה לישועת הכלל והפרט. כמו כן, צפוי הרבי לערוך ביקורים בבתי גדולי ישראל.

