התרגשות שוררת בקרב אלפי חסידי סאטמר בארץ הקודש עם התקרב יומם הגדול, שבו יזכו היום (שני) לאחר שנים של ציפייה וחודשי הכנה, לקבל את פני האדמו"ר מסאטמר שמגיע לביקור הוד בקרב חסידיו ומעריציו בישראל.

הרבי, שיצא לדרכו כבר במוצאי שבת, עצר לאתנחתא קצרה במדינת יוון, ומשם ימשיך את מסעו לארץ הקודש במטוס פרטי. הוא צפוי לנחות היום בשעות אחר הצהריים בשערי ישראל.

ביום חמישי שעבר התקיים מעמד "צאתכם לשלום" בהיכל ישיבתו בקריית יואל במונרו, שם נפרדו התלמידים מהאדמו"ר במסיבה נאה ומכובדת. בהמשך זכו התלמידים, שאספו סכומי כסף עצומים לצדקה עבור עניי ארץ ישראל, לעבור מול פני הקודש כדי להתברך, ולקבל מידי האדמו"ר בקבוק שמן זית זך לקראת ימי החנוכה הקרבים.

במוצאי שבת פיאר האדמו"ר את שמחת בר המצווה לנינו, נכד לחתנו הרה"צ רבי שמעון זאב מייזליש, רב בית המדרש 'ישמח משה' בעיר. חתן המצוות הוא בנו של נכדו הרב חיים יעקב רוקח.

כעבור שעה קצרה המריא האדמו"ר בדרכו למדינת יוון, שם עצר למנוחה למשך יממה בלבד.

במחלקת העסקים על המטוס ישב גם הרה"צ רבי מנחם מנדל הגר, בנו של האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, אשר עשה דרכו גם הוא לארץ הקודש. הוא עבר לפני התיבה בתפילת שחרית, עקב היותו בשנת אבלו על פטירת אמו הרבנית הצדקנית ע"ה. לאחר התפילה סנט בו האדמו"ר מסאטמר בדרך צחות, באומרו: "הייתי בטוח שאשמע את הנוסח הויז'ניצאי המלבב 'אוי אוי ברוך שאמר והיה העולם'".

עם רדתם מהמטוס, התפללו תפילת מנחה בשדה התעופה, כשרבי מענדיל ניגש לפני התיבה. זאת, לאחר שהאדמו"ר ציין בפניו קודם לכן שהוא הקדים להתפלל לכבודו, ולא כפי מנהג סאטמר להתפלל בשקיעתה של חמה, כפי מנהג צדיקים משנות דור.

עוד משהו מעניין סיפר רבי מענדיל: לאחר שהפמליה המשיכה בדרכה, הבחין לפתע האדמו"ר מסאטמר במזוודה שנותרה שוממה בשדה התעופה. הרבי עצר וביקש לדעת מי שכח אותה, ועד שבעליה לא הגיע לקחתה לא המשיך בדרכו.

כפי התוכנית, האדמו"ר צפוי לנחות היום בשעות אחר הצהריים בארץ הקודש, ויעשה דרכו תחילה לעיר הקודש ירושלים, שם ישהה עד ליום חמישי. ביום רביעי יופיע לביקור בבית שמש.

לקראת שבת קודש צפוי האדמו"ר לעשות פעמיו אל עבר אתרא קדישא מירון, שם יערוך את השבת בקרב אלפי חסידים שינהרו מכל העולם, לחזות בנועם ה'.

ביום ראשון ימשיך הרבי את מסע הקודש, ויופיע בשערי העיר בני ברק. שם יזכו החסידים לימי הוד במחיצתו בחנוכת בנייני המוסדות ועוד.

הרבי צפוי לשהות בעיר עד יום חמישי, אז ישוב למעון קודשו בארצות הברית.