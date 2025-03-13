אלפי חסידי ויז'ניץ שהו השבת בצל הקודש של האדמו"ר, לציון כ"ד שנים לשבת ההיסטורית פרשת וירא תשס"ב - וציון מאתיים שנה לאדמו"ר הרה"ק בעל 'אהבת שלום' זי"ע | בצאת השבת נחגגה בקול רינה ותודה והמון חוגג שמחת אירוסי נכד האדמו"ר | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
מאות בחורי הישיבות הגדולות של חסידות ויז'ניץ, התכנסו בהיכל ביהמ"ד הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק, לכינוס חיזוק והתעוררות לאור מצבו של האדמו"ר מויז'ניץ השוהה בימים אלו בלוס אנג'לס לצרכי רפואה | הכינוס נערך בראשות בני האדמו"ר (חסידים)
ברגע האחרון: גם במרכז חסידי ויז'ניץ מתגייסים למען רשימת 'יהדות התורה' - ג'. הערב הוכרזה התמיכה בבית המדרש המרכזי בנוכחות האדמו"ר: "חוב קדוש לכל אחד ואחד מחסידי ויזניץ לפעול ולעשות ולהצביע אך ורק למען רשימת יהדות התורה והשבת אות ג'" (חרדים)
מסעו של כ״ק האדמו״ר מויזניץ שליט״א בארה״ב נמשך: בשבוע האחרון ערך הרבי ביקורים רבים אצל נדיבי עם לטובת החזקת המוסדות בארץ ישראל כשבנוסף קיים ביקורים אצל רבים מגדולי ישראל, אדמורים רבנים וראשי ישיבות. במהלך הפגישות שוחח האדמור עימם בדברי תורה וחסידות וכן בענייני השעה העומדים על הפרק. צפו בביקורי הרבי אצל האדמורים מסאטמר, באבוב וצאנז קלויזנבורג. (צילום: יהושע פרוכטר)
ה'קיטל' של בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ עומד כעת במרכז סכסוך בין החסידויות. חסידי האדמו"ר הצעיר טוענים: "הקיטל שייך לנו". חסידי האדמו"ר מויז'ניץ "אם למישהו יש את הצוואה, אדרבה שיראה אותה לציבור, אנחנו מוכנים ללכת לדין תורה" כל הפרטים (חסידים)
המוני חסידים הגיעו אמש (שלישי) בראשות כ״ק האדמו״ר מויזניץ שליט״א לתפילה על יד שריד מקדשנו ברחבת הכותל המערבי וזאת לקראת הימים הנוראים. לאחר תפילת ערבית ואמירת פרקי תהילים שוררו החסידים בראשות הרבי ניגוני ערגה וכיסופין מתוך ציפיה לגאולה. בסיום נשא האדמו״ר תפילה נרגשת על מאות החסידים הכתובים בספר הזהב אשר תרמו כסף רב לאחזקת מוסדות התורה והחסד • צפו בגלריה
במהלך השבוע האחרון ביקר הרה"צ רבי מנחם מנדל הגר אב"ד ויז'ניץ בלונדון שבאנגליה, לשם הגיע במיוחד עבור מסע גיוס כספים שערך למען נישואיו של חתן יתום. אחד הנגידים שקיבל את הרב בביתו התרגש עד למאוד לשמוע כי סיבת ההגעה אינה בשל קיום המוסדות אלא לצורך חתונת יתום והכפיל בו במקום את סכום התרומה