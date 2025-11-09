בחצה"ק ויז'ניץ ציינו השבוע מאתיים שנה להסתלקותו של אבי שושילתא דדהבא, האדמו"ר הרה"ק בעל 'אהבת שלום' מקאסוב זי"ע.

לכבוד האי שבתא דריגלא, חזר האדמו"ר מויז'ניץ מבית האכסניה במושב אורה. בליל שיש עברו אלפי החסידים עם קוויטלעך לפני האדמו"ר, להתברך בכל מילי במיטב, כפי הידוע ליודעי ח"ן מדור דור, את מה שאמר האדמו"ר הרה"ק בעל 'אהבת ישראל' מויז'ניץ זי"ע, שאם היו יודעים את כוחם של צאצאי 'אהבת שלום' ביום זה, היו נוהרים אליהם מכל קצווי תבל להיפקד בדבר ישועה ורחמים.

במהלך השבת ציינו גם כ"ד שנים לשבת ההיסטורית, פרשת וירא תשס"ב. כשהאדמו"ר הרחיב בניגוני הלל והודאה במהלך השולחנות הטהורים.

בצאת השבת נחוגה בקול רינה ותודה והמון חוגג, שמחת אירוסי נכד האדמו"ר, החתן מרדכי בן לחתנו הרה"צ רבי מנחם מנדל הגר, בן הגה"צ רבי ישראל אליעזר הגר, אב"ד סערט ויז'ניץ ירושלים, עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' זושא הורנצ'יק, חתן הרה"ג ר' יהודה יחיאל שיינפלד, מטומשעווא.

במהלך השמחה זימרו ניגוני הלל והדאה להשי"ת על כל הטוב אשר גמל עם כלל חסידי ויז'ניץ, בשילוב ניגוני שמחה לרגל האירוסין.

בשיאו של השמחה קם הרבי לריקוד נלהב בניגון 'יש בורא עולם', כשהאלפים מריעים בקול.

בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים נעלים ומכובדים מב' הצדדים.