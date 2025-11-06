צהלי ורוני יושבת ציון התרגשות שיא: אחרי שנים של ציפייה, האדמו"ר מבאבוב יגיע לארץ הקודש "הנה מלכך יבוא לך": התרגשות דקדושה בקרב אלפי חסידי באבוב, עם פרסום הבושרה המרנינה כי האדמו"ר מבאבוב יגיע לביקור הוד בארה"ק, לקראת שבת שקלים הבעל"ט | כפי התוכנית המסתמנת, הרבי ישבות בקריית באבוב בבת ים, לשם יעשו דרכם מאות חסידים מכל רחבי הארץ, לזכות להתבשם מאור תורתו | הביקור ההיסטורי מתקיים לאחר שהתעכב בשנים האחרונות בשל המצב, והציפייה בקרב החסידים נמצאת בשיאה | כל הפרטים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:12