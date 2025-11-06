התרגשות דקדושה בקרב אלפי חסידי באבוב, למשמע הבשורה המרנינה כי בוא יבוא צדיק לשכון בתוכם, עם הופעתו הכבודה של האדמו"ר מבאבוב, לביקור הוד בארצנו הקדושה, לקראת שבת שקלים הבעל"ט.
כפי התוכנית כעת, ישבות הרבי בקריית באבוב בבת ים, כשמאות החסידים מכל רחבי הארץ יעשו דרכם לשבות בצל קודשו, להתבשם מאור תורתו ולזכות להיכנס אל הקודש פנימה להיפקד בדבר ישועה ורחמים.
האדמו"ר צפוי לבקר בהיכלי מוסדותיו הק' בארה"ק, ולפאר מעמדי הוד שייערכו במהלך הביקור במרכזי החסידות בבת ים, בבני ברק, ובעיה"ק ירושלים. בכל מקום הגעתו ישא הרבי דברי תהילה בשבח המוסדות ותלמידיהם.
במהלך ביקורו יפקוד הרבי את המקומות הקדושים בארה"ק, וישא תפילות רבים לישועת הכלל והפרט.
האדמו"ר כבר היה צריך להופיע לביקור בשנים האחרונות, אולם עקב המצב הביטחוני בארה"ק, נמנע מלהגיע הנה, כעת יצא הדבר אל הפועל, וההתרגשות שיא בקרב החסידים המצפים בכיליון עיניים לימים המרוממים בצל הקודש.
