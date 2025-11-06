כיכר השבת
התרגשות שיא: אחרי שנים של ציפייה, האדמו"ר מבאבוב יגיע לארץ הקודש

"הנה מלכך יבוא לך": התרגשות דקדושה בקרב אלפי חסידי באבוב, עם פרסום הבושרה המרנינה כי האדמו"ר מבאבוב יגיע לביקור הוד בארה"ק, לקראת שבת שקלים הבעל"ט | כפי התוכנית המסתמנת, הרבי ישבות בקריית באבוב בבת ים, לשם יעשו דרכם מאות חסידים מכל רחבי הארץ, לזכות להתבשם מאור תורתו | הביקור ההיסטורי מתקיים לאחר שהתעכב בשנים האחרונות בשל המצב, והציפייה בקרב החסידים נמצאת בשיאה | כל הפרטים (חסידים)

האדמו"ר מבאבוב בביקור בארץ (צילום: דוד כהן)

התרגשות דקדושה בקרב אלפי חסידי באבוב, למשמע הבשורה המרנינה כי בוא יבוא צדיק לשכון בתוכם, עם הופעתו הכבודה של האדמו"ר מבאבוב, לביקור הוד בארצנו הקדושה, לקראת שבת שקלים הבעל"ט.

כפי התוכנית כעת, ישבות הרבי בקריית באבוב בבת ים, כשמאות החסידים מכל רחבי הארץ יעשו דרכם לשבות בצל קודשו, להתבשם מאור תורתו ולזכות להיכנס אל הקודש פנימה להיפקד בדבר ישועה ורחמים.

האדמו"ר צפוי לבקר בהיכלי מוסדותיו הק' בארה"ק, ולפאר מעמדי הוד שייערכו במהלך הביקור במרכזי החסידות בבת ים, בבני ברק, ובעיה"ק . בכל מקום הגעתו ישא הרבי דברי תהילה בשבח המוסדות ותלמידיהם.

במהלך ביקורו יפקוד הרבי את המקומות הקדושים בארה"ק, וישא תפילות רבים לישועת הכלל והפרט.

האדמו"ר כבר היה צריך להופיע לביקור בשנים האחרונות, אולם עקב המצב הביטחוני בארה"ק, נמנע מלהגיע הנה, כעת יצא הדבר אל הפועל, וההתרגשות שיא בקרב החסידים המצפים בכיליון עיניים לימים המרוממים בצל הקודש.

הנה מלכך יבוא לך - צהלי ורוני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל

