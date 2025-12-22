האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא בהדלקת נרות חנוכה ( צילום: שוקי לרר )

אין כל ספק כי אחת התופעות המרגשות והמרעננות בדברי ימי החנוכה השנה, הייתה נהירת ההמונים לעבר מעמדי ההדלקה של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט כפר אתא. האדמו"ר, שעלה על כס ההנהגה לאחר הסתלקותו של אביו, האדמו"ר זצ"ל, בחודש אלול האחרון, החל לקבוע את הנהגתו בעיה"ק ירושלים, ורבים מטובי העיר ומבני העלייה בחרו להסתופף בצילו ולראות בו את ממשיך שושלת הקודש לבית אבותיו.

במהלך ימי החנוכה, הפכו מעמדי ההדלקה למוקד של עלייה לרגל. קהל רב צפה בערגה בעבודתו הנשגבה של האדמו"ר, שעמד שעות ארוכות לפני הנרות הקדושים בדבקות ובכיסופים, כמנהג אבותיו לבית נדבורנה - קרעטשניף - סיגעט, ועוד. גולת הכותרת שלא הותירה עין יבשה הייתה הנגינה בכינור, כמסורת אבותיו בקודש, נטל האדמו"ר את הכינור בכל ערב לאחר ההדלקה, והנעים בזמירותיו בניגוני כיסופים ודבקות שהרעידו את לבבות השומעים. מסע ההדלקות של האדמו"ר עבר בין מעוזי החסידות, החל מבית מדרשו השוקק בירושלים, דרך קהל חסידיו המתרחב בעיר בית שמש, שם נרשמה התרגשות מיוחדת בקרב התושבים שזכו לאורו של המנהיג הצעיר. רגע השיא של החג נרשם אמש בליל 'זאת חנוכה', כאשר האדמו"ר הגיע להיכל ישיבת 'אורייתא' בירושלים. מעמד ההדלקה נערך לפני מאות הבחורים שהחלו בניגוני הכנה בשירי דבקות, כשלאחר מכן המשיך האדמו"ר בעריכת 'טיש' חגיגי וסוחף שנמשך עד השעות הקטנות של הלילה, במהלכו נשא מדברות קודשו בענייני השעה וחיזק את לבבות צעירי הצאן.