כיכר השבת
רבבות בלב אחד

מבבצ'יק ועד הרה"צ רבי נחמיה | רגעי השיא של ליל 'זאת חנוכה' בחצר הקודש גור 

רבבות חסידי גור זכו מדי ערב להסתופף בצילו של האדמו"ר ולחזות בנועם עבודתו הקדושה במעמד הדלקת הנרות | אמש, בליל 'זאת חנוכה', שם הצלם שוקי לרר פעמיו אל עבר מרכז החסידות בירושלים, וחזר עם תיעוד מרהיב, החל מרגעי הכנסת חנוכיית הכסף על ידי העסקן לבית גור מוטי בבצ'יק, דרך מעמד ההדלקה של האדמו"ר והדלקת ה'שמש' על ידי בנו הרה"צ רבי נחמיה אלתר, ועד למראות העוצמתיים של אלפי החסידים המזמרים מניגוני החג אל מול פני הקודש | צפו בתיעוד (חסידים)

זאת חנוכה בחצה"ק גור (צילום: רשתות חברתיות)
מוטי בבצ'יק מסדר את החנוכייה של האדמו"ר מגור (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מגור בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מגור בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
