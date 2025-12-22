אסון במרכז ירושלים: בן 50 נפגע מרכב חולף, מצבו אנוש

הבוקר (שני) התקבל דיווח על הולך רגל שנפגע מרכב בשדרות חיים ברלב בירושלים. כוחות ההצלה שהוזעקו לזירה העניקו טיפול רפואי לגבר כבן 50 שנפגע מרכב חולף והוא פונה במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה, לבית החולים 'הדסה הר הצופים'.

חובש רפואת חירום במד"א אליהו שפר, סיפר: "הפצוע שכב על הכביש בסמוך לרכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלת ראש קשה. התחלנו בביצוע פעולות החייאה ובמקביל פינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו אנוש".

במשטרת ירושלים עדכנו: "משטרת ישראל החלה בחקירת נסיבות תאונת דרכים קשה שארעה לפני זמן קצר בדרך בר לב בירושלים, בה מעורבים רכב והולך רגל.

"כתוצאה מהתאונה, נפגע הולך הרגל באורח קשה מאוד עד אנוש (עפ"י גורמי רפואה) ופונה להמשך טיפול רפואי בבי"ח.

"בוחני תאונות הדרכים ממחוז ירושלים החלו כאמור בחקירת נסיבות התאונה, תוך איסוף ממצאים בזירה".