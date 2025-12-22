כיכר השבת
הקטל בכבישים

אסון במרכז ירושלים: בן 50 נפגע מרכב חולף, מצבו אנוש

כוחות הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני להולך רגל שנפגע מרכב חולף בשדרות חיים ברלב בירושלים והוא פונה לבית החולים במצב אנוש (בארץ)

זירת התאונה, הבוקר (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

הבוקר (שני) התקבל דיווח על הולך רגל שנפגע מרכב בשדרות חיים ברלב ב. כוחות ההצלה שהוזעקו לזירה העניקו טיפול רפואי לגבר כבן 50 שנפגע מרכב חולף והוא פונה במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה, לבית החולים 'הדסה הר הצופים'.

חובש רפואת חירום במד"א אליהו שפר, סיפר: "הפצוע שכב על הכביש בסמוך לרכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלת ראש קשה. התחלנו בביצוע פעולות החייאה ובמקביל פינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו אנוש".

במשטרת ירושלים עדכנו: "משטרת ישראל החלה בחקירת נסיבות קשה שארעה לפני זמן קצר בדרך בר לב בירושלים, בה מעורבים רכב והולך רגל.

"כתוצאה מהתאונה, נפגע הולך הרגל באורח קשה מאוד עד אנוש (עפ"י גורמי רפואה) ופונה להמשך טיפול רפואי בבי"ח.

"בוחני תאונות הדרכים ממחוז ירושלים החלו כאמור בחקירת נסיבות התאונה, תוך איסוף ממצאים בזירה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר