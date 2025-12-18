בְּנֵי בִינָה קָבְעוּ שִׁיר וּרְנָנִים מפגן של חינוך וטהרה: כינוס 'בני בינה' של ילדי סאדיגורה • צפו מאות ילדי סאדיגורה מרשת התתי"ם של החסידות התאספו אתמול למעמד ענק 'בני בינה', שם זכו לקדם את פני הקודש של האדמו"ר, להתברך מפיו, ולקבל מעות חנוכה לשמירה, ברכה והצלחה | טרם כניסת האדמו"ר, עורר את הילדים בדברים המגיד מישרים הרב ישראל מאיר שושן | צפו בתיעוד מרהיב (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:42