מפגן של חינוך וטהרה: כינוס 'בני בינה' של ילדי סאדיגורה • צפו
מאות ילדי סאדיגורה מרשת התתי"ם של החסידות התאספו אתמול למעמד ענק 'בני בינה', שם זכו לקדם את פני הקודש של האדמו"ר, להתברך מפיו, ולקבל מעות חנוכה לשמירה, ברכה והצלחה | טרם כניסת האדמו"ר, עורר את הילדים בדברים המגיד מישרים הרב ישראל מאיר שושן | צפו בתיעוד מרהיב (חסידים)
מאות חסידי קרעטשניף קריית גת התאספו השבוע ביום שלישי למעמד יום ההודאה לציון 27 שנה לנס הרפואי לאדמו"ר זצ"ל | לאחר הדלקת הנרות כיבד האדמו"ר, את בנו לנגן בכינור כמנהג אבותיו הק' | במהלך הטיש שערך הרבי הרחיב על הגזירות הנוראות הפוקדות את כלל ישראל בארה"ק בימים אלו, וביקש מהקהל להתחזק | בסיום המעמד האדיר עברו הקהל לקבלת מעות חנוכה (חסידים)
בהיכל בית מדרשו בבני ברק, הדליק האדמו"ר מזוטשקא אמסנא את נרות החנוכה במעמד רב רושם שערך במיוחד עבור קהל חסידיו ומעריציו | בתיעוד מיוחד מהמעמד, נצפה האדמו"ר כשהוא מהדר ביותר במצוות היום ושרוי בדבקות עליונה, כשהוא אוחז בידו את ה'שמש' הענק – הנחשב לגדול ביותר בעולם החסידות, ומעלה באמצעותו את שלהבת הנרות | צפו (חסידים)
סגירת מעגל היסטורית בבני ברק | במבנה העתיק של זקנו האדמו"ר בעל ה'דבר חיים' מנדבורנה זצ"ל, ברחוב מינץ, חנך האדמו"ר מביטשקוב את היכל בית מדרשו החדש • המעמד נערך בהתרגשות דקדושה עם הדלקת נרות חנוכה רוויה בזיכרונות והתעלות • תיעוד מרגש (חסידים)
יש ניסיונות, שיש עליהם שכר מידי, הבטחה אלוקית! הקב"ה משלם – בכפלי כפליים! "וְיוֹסֵף הוּא הַשַּׁלִּיט עַל הָאָרֶץ הוּא הַמַּשְׁבִּיר לְכָל עַם הָאָרֶץ" | מאמר לפרשת השבוע מתורתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)
הגה"צ גאב"ד וויען המתגורר בווילאמסבורג ושהה בארה"ק בימים הראשונים של ימי החנוכה לרגל היארצייט של אמו הרבנית הצדקנית ע"ה, הדליק נרות חנוכה בבית האכסניה בעיה"ק ירושלים, כשבמקום מסתופפים המוני מעריציו ותלמידיו משכבר הימים | בסיום מעמד ההדלקה נשא ופלפל הרב בהלכה ובאגדה יחד עם התלמידים | צפו (חסידים)
סחף של התעלות בחיפה | מאות אנשים מכל העדות והחוגים גדשו הערב את אולם ת"ת 'סערט ויז'ניץ' למעמד חנוכה בלתי נשכח יחד עם המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן | בשיאו של הערב פצח המשפיע בריקוד של אש עם החנוכייה בידיו | המשפיע זעק לעבר הקהל: "אל תהיו שוטים המאבדים את המתנות של חנוכה" | תיעוד מרהיב (חסידים)
בסוף השבוע האחרון חגגו המונים את שמחת נישואי החתן, נכד האדמו"ר המהרי"ד מלעלוב, בן לבנו הרב ברוך בידרמן, עב"ג הכלה בת האדמו"ר מסטניסלב | בשמחה השתתפה גלריה מכובדת של רבנים ואדמו"רים| בשיאה של השמחה נצפה האדמו"ר מכבד את נכדו החתן בסיגריה, תוך שהוא מדליק לו את האש | צפו (חסידים)
מאות מחסידי שבט הלוי התאספו למעמד הדלקת הנרות של האדמו"ר בליל שני של חנוכה | בעת אמירת ה'לשם ייחוד' לפני ההדלקה, התייפח האדמו"ר בבכי נסער, כשכולו שקוע בדבקות עילאית ומעתיר על נפשות בית ישראל | בסיום המעמד ערך הרבי טיש לרגל יום ההצלה של זקנו, הגה"צ בעל ה'שבט הלוי' זי"ע | צפו בתיעוד (חסידים)
גם תושבי אשדוד זוכים למעמדי הדלקות מאדמו"רי העיר, ואכן, רבים וטובים עשו פעמיהם ביום שני של חנוכה אל עבר רובע ח' בעיר, שם העלה האדמו"ר ממעליץ, מראשוני האדמו"רים בעיר, את אבוקת האור בחנוכייה הירושה לו מאבותיו הק' | בסיום מעמד ההדלקה בו השתתף גם האדמו"ר מבישטנא לצד ראש ישיבת תולדות אהרן, חתני האדמו"ר, עבר הקהל להתברך, כאשר חלקם אף זכו לקבל מידי האדמו"ר נר שמש להדלקה בהמשך ימי החנוכה (חסידים)
רבבות חסידי בעלזא זוכים מדי ערב להתבשם לאורו של האדמו"ר במעמדי אורה בעת הדלקת נרות החנוכה, בהיכל הגדול במרכז העולמי של החסידות בירושלים | כפי שהנהיג הרה"צ מבעלזא בשנים האחרונות, מקומות העמידה על הפארנצ'עס מיועדים לאלפי בחורי הישיבות | אמש, השתתף במעמד האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים | צפו בתיעוד ענק מהימים הראשונים בצל הקודש (חסידים)
בימי החנוכה זכו תושבי מודיעין עילית להתרומם להשי"ת בזיץ מרומם שערך בקרבם, המשפיע החסידי הנודע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, שקיפץ על השולחן תוך שהוא מעודד את השירה בעוז ומשזר פתגמין נאים על עבודת החג ועל משמעות התגלות אור הגנוז שבתורה | בשיאו של המעמד פיזז המשפיע עם החנוכייה של ה'בת עין' שהביא אחד התושבים (חסידים)
על אף הכפור האמריקאי והשלג ברחובות העיר, אלפים נוהרים מדי ערב לחזות בנועם זיו עבודתו של האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, שמדליק נרות חנוכה בהיכל בית מדרשו הגדול בלב בורו פארק | בסיום המעמד נושא הרבי דברות קודש, ובהמשך מקיים את מנהג ישראל תורה כשהוא מסובב בסביבון ע"פ תורת הסוד | לאחר המעמד זוכים כל הקהל לעבור ולהתברך | צפו בתיעוד מהלילות הראשונים של חנוכה בצל הקודש (חסידים)
לאחר שביום הראשון של חנוכה הדליק הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בחנוכייה העתיקה מירושת הרה"ק מסאטמר זי"ע, בשאר הימים החל להשתמש בחנוכיית הכסף המהודרת והענקית שנרכשה עבורו ע"י מספר נגידים מארה"ב | צפו בתיעוד ממעמד ההדלקה המרומם בצל קודשו (חסידים)
רבים וטובים נוהרים בימי החנוכה אל שכונת מתחם הסופרים בבני ברק, לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר ממיאלען, המתגורר בטבורה של השכונה, ומאיר את לילות החג במעמדי אורה בהדלקת נר חנוכה, ובהמשך כשהוא מנגן בכינור כאומנת אבותיו בידיו בימי החנוכה | צפו בתיעוד (חצרות חסידים)
אלפי חסידי סערט ויז'ניץ זוכים להשתתף מידי ערב מימי החנוכה במעמדי ההוד של הדלקת הנרות ע"י האדמו"ר | בעת אמירת הפיוטים נוהג האדמו"ר כמנהג אדמו"רי בית ויז'ניץ לצעוד הלוך ושוב בין החסידים| בסיום המעמד המרומם עוברים הקהל לקבלת מטבעות חנוכה לשמירה ברכה והצלחה | צפו בתיעוד מהלילות הראשונים (חסידים)
מאות חסידי מודז'יץ השתתפו אמש במעמד ההדלקה שערך האדמו"ר בהיכל בית מדרשו הגדול והחדש בבני ברק | בסיום המעמד נערך טיש לחיים לרגל שמחת בר המצווה לנכדו של האדמו"ר, בן לבנו הרה"ג ר' שמואל אליהו טאוב, חתן הרה"ג ר' אליהו שטרן, אב"ד מושב מירון ברחובות | לאחר מכן עברו הקהל לקבלת מטבעות קודש לברכה (חסידים)
כמדי ערב נהרו המוני תושבי שיכון ו', למעמד הדלקת הנרות של האדמו"ר ממבקשי השם | בסיום המעמד ערך הרבי טיש, וחילק קוגל חם לחסידים, בצירוף סופגניה ומטבע של חצי שקל לברכה | שיאו של המעמד היה - כאשר הרבי פצח בריקוד נלהב עם שני בניו הממשיכים בקודש, שהיו לבושים בבגדי שבת לתפארה (חסידים)
לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק רבי יוחנן מקרלין זי"ע, פקד האדמו"ר מפינסק קרלין את הציון הקדוש בעיה"ק טבריה | עקב היותו כהן, עמד הרבי במרפסת סמוכה והשקיף על הציון הק', שם העתירו החסידים יחד עם הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק | במהלך השבת שהה הרבי באתרא קדישא מירון | צפו בתיעוד ענק, מיום חמישי בטבריה, ושבת במירון (חסידים)
