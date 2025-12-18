כיכר השבת
בית המדרש העתיק חוזר לחיים: האדמו"ר מביטשקוב חנך את בית מדרשו של זקנו בב"ב

סגירת מעגל היסטורית בבני ברק | במבנה העתיק של זקנו האדמו"ר בעל ה'דבר חיים' מנדבורנה זצ"ל, ברחוב מינץ, חנך האדמו"ר מביטשקוב את היכל בית מדרשו החדש • המעמד נערך בהתרגשות דקדושה עם הדלקת נרות חנוכה רוויה בזיכרונות והתעלות • תיעוד מרגש (חסידים)

האדמו"ר מביטשקוב בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)

ברגשות גואים של "חדש ימינו כקדם", נערך השבוע מעמד חנוכת הבית וחידוש היכל בית המדרש של האדמו"ר מבטישקוב בעיר בני ברק.

המעמד התקיים בבניין העתיק והמיתולוגי ברחוב מינץ, המקום אשר שימש במשך שנים רבות כמעוז התורה והתפילה של זקנו, האדמו"ר בעל ה'דבר חיים' מנדבורנה זצ"ל. חסידים ואנשי מעשה הגיעו בהתרגשות לחזות בחידוש המקום שהיה ספוג בקדושת אדמו"רי השושלת.

בשיאו של הערב, נערך מעמד הדלקת נרות חנוכה רווי הוד, כשבין הכתלים העתיקים נשמעו שוב ניגוני הדבקות המסורתיים. האדמו"ר העלה את השלהבת בבית המדרש החדש - ישן, כשהקהל נסחף לאווירה של התעלות וזיכרון קדושים.

החסידים ראו במעמד זו לא רק פתיחת בית מדרש, אלא החייאת מורשת זקינו הקדוש במקום שבו העתיר למען הכלל והפרט.

