חוֹמוֹת מִגְדָּלַי בית המדרש העתיק חוזר לחיים: האדמו"ר מביטשקוב חנך את בית מדרשו של זקנו בב"ב סגירת מעגל היסטורית בבני ברק | במבנה העתיק של זקנו האדמו"ר בעל ה'דבר חיים' מנדבורנה זצ"ל, ברחוב מינץ, חנך האדמו"ר מביטשקוב את היכל בית מדרשו החדש • המעמד נערך בהתרגשות דקדושה עם הדלקת נרות חנוכה רוויה בזיכרונות והתעלות • תיעוד מרגש (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:42