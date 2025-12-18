ביום שלישי השבוע, ליל נר ג' דחנוכה, נהרו המוני חסידים, מעריצים ותושבי העיר קריית גת, אל עבר ביהמ"ד קרעטשניף בעיר, להשתתף במעמד ההדלקה המרכזית ע"י האדמו"ר, ובהמשך לשוש בסעודת ההודאה השנתי הנערך מדי שנה בתאריך זה.

לאחר מעמד הדלקת הנרות ברוב עם, כיבד האדמו"ר את בנו, הרב בנימין רוזנבוים, לנגן בכינור ניגוני כיסופים והתעוררות, כפי שנהגו אדמו"רי השושלת בעת זו.

מיד לאחר מכן נערך ה'לחיים טיש' המרכזי לרגל "יום ההודאה". לציון 27 שנים לנס הרפואי הגדול של האדמו"ר בעל ה'נועם ישראל' זצ"ל, אשר חזר ממוות לחיים, וזכה להנהיג את עדתו עוד 21 שנה בבריאות ובאיתנות.

במהלך הסעודה נשא האדמו"ר מדברות קדשו בענייני השעה. הרבי עורר את הקהל על ענייני חג החנוכה ודיבר בכאב על הגזרות הרוחניות המאיימות על הדת בדורנו, תוך שהוא קורא להתחזקות ובעמידה איתנה מול ניסיונות הזמן. בשיא המעמד, קם האדמו"ר לריקוד נלהב ומרומם.

בסיום הטיש עברו ההמונים במשך שעה ארוכה לפני האדמו"ר כדי לקבל "מעות חנוכה", לשמירה ולהצלחה.