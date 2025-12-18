נַעֲשָׂה נֵס לַשּׁוֹשַׁנִּים ה'שמש' הגדול בעולם: מעמד הדלקת הנרות המרהיב של האדמו"ר מזוטשקא אמסנא בהיכל בית מדרשו בבני ברק, הדליק האדמו"ר מזוטשקא אמסנא את נרות החנוכה במעמד רב רושם שערך במיוחד עבור קהל חסידיו ומעריציו | בתיעוד מיוחד מהמעמד, נצפה האדמו"ר כשהוא מהדר ביותר במצוות היום ושרוי בדבקות עליונה, כשהוא אוחז בידו את ה'שמש' הענק – הנחשב לגדול ביותר בעולם החסידות, ומעלה באמצעותו את שלהבת הנרות | צפו (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:43