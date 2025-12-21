בחנוכיית אבותיו חמש דקות של הוד: אלפים נוהרים לבורו פארק לחזות בהדלקת הרבי מרחמסטריווקא אלפי תושבי ארה"ב נוהרים מדי ערב לחזות בנועם זיו עבודתו של האדמו"ר מרחמסטריווקא ארה"ב בעת הדלקת נרות החנוכה | על אף שהמעמד נמשך דקות ספורות בלבד, ההמונים עושים מאמץ כביר לזכות ולהביט ברגעי הקודש הנערכים בהיכל מרכז החסידות בבורו פארק, שם ממשיך הרבי את עבודת אביו הרה"ק זצ"ל, כשהוא משתמש בחנוכיית הירושה המיוחסת שעברה מדור לדור בחזקת אבותיו הקדושים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:53