באתרא קדישא מירון באמצע חודש חשון: החסידים ערכו הקפות עם ארבעת המינים | זו הסיבה חסידי תולדות אברהם יצחק נצפו הבוקר (רביעי) מקיימים מנהג הקפות עם ארבעת המינים סביב ציון הרשב"י במירון, כסגולה לרפואת רבם, האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, המאושפז בימים אלו בבית החולים הדסה • האדמו"ר אשר קשור בכל נימי נפשו לתנא האלוקי, מרבה לפקוד את הציון הקדוש מעת לעת, וכעת באו תלמידיו לעורר רחמי שמים מרובים בציון לרפואתו, ע"פ תורת הסוד עם ארבעת המינים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 11:09