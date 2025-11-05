כיכר השבת
באתרא קדישא מירון

באמצע חודש חשון: החסידים ערכו הקפות עם ארבעת המינים | זו הסיבה

חסידי תולדות אברהם יצחק נצפו הבוקר (רביעי) מקיימים מנהג הקפות עם ארבעת המינים סביב ציון הרשב"י במירון, כסגולה לרפואת רבם, האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, המאושפז בימים אלו בבית החולים הדסה • האדמו"ר אשר קשור בכל נימי נפשו לתנא האלוקי, מרבה לפקוד את הציון הקדוש מעת לעת, וכעת באו תלמידיו לעורר רחמי שמים מרובים בציון לרפואתו, ע"פ תורת הסוד עם ארבעת המינים (חסידים)

חסידי תולדות אברהם יצחק עם ארבעת המינים במירון
חסידי תולדות אברהם יצחק עם ארבעת המינים במירון (צילום: לפי סעיף 27א)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר