השלהבת והעוצמה: תיעוד ענק ממעמד הדלקת נר רביעי בחצר הקודש גור
צפו בתיעוד ענק ממעמד הדלקת נר רביעי בחצר הקודש גור | החל מעבודת הקודש של האדמו"ר בהעלאת השלהבת, ועד לשירת הרבבות ברוב רגש שהרעידה את כותלי בית המדרש הגדול | הצלם חיים גולדברג מגיש גלריה של עוצמה, קדושה והתעלות| צפו (חסידים)
חדרו של זקן צדיקי אירופה, האדמו"ר מפשעווארסק, הומה אדם בימי החנוכה מהמוני הנוהרים לקבלת 'מעות חנוכה' כסגולה לשמירה, ברכה והצלחה. באחת התמונות נצפה האדמו"ר כשהוא קם ברוב כבוד מכסאו עם כניסתו של הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב"ד אנטווערפן, שהגיע לקבל 'ברכת שלום' עם חזרתו לעירו לאחר ביקור קצר בארה"ק | צפו (חסידים)
באולם השוכן בבית האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל בבני ברק, הדליק השבוע האדמו"ר משאץ ויז'ניץ את נר החנוכה בלילה הראשון, בהשתתפות בני משפחתו המתגוררים בעיר | את המיקום הייחודי השיג חתנו של האדמו"ר, הרה"צ רבי שמואל שמעלקא רוזנבוים, בנו של האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל, שחפץ לערוך את המעמד בין הכתלים הספוגים בקדושת אבות | צפו בתיעוד (חסידים)
אדמו"רים רבנים וקהל חסידים השתתפו בשמחת החתונה לנכדת האדמו"ר ממישקולץ, בת לבנו הרה"ג רבי אהרן ברגר, חתן הגה"צ רבי יעקב שלום טויב, אב"ד עתלית. החתן נכד האדמו"ר מגארליץ, בן הרה"ג רבי אלעזר מנחם מנדל שפירא, בן הרה"ג רבי ישראל שפירא | בסידור קידושין כובד דוד החתן האדמו"ר מזוויעהיל ארה"ב, בשאר הכיבודים כובדו אדמו"רי ורבני המשפחה (חסידים)
לאחר תקופת נסיון של השתקמות בעיה"ק טבריה, חזר הרה"צ רבי נפתלי מנדלוביץ, אב"ד טורקא, לבני ברק. אמש העלה הרב את שלהבת חנוכה בפני קהל חסידיו ומעריציו, שנהרו בהמוניהם לחזות בנועם זיו עבודת הקודש וקיבלו את פניו בהתרגשות דקדושה | בסיום המעמד, זכו החסידים הנרגשים לקבל מידיו של האב"ד סופגניה לרגל שובו לשהות בקרבם | צפו (חסידים)
אחרי עשרות שנים, תושבי ארה"ב זכו לחזות השנה במנהגי קודש לבית קרעטשניף, כאשר האדמו"ר מווילאמסבורג ערך לראשונה את מעמדי ההדלקה בערים שונות ברחבי ארה"ב | בסיום המעמדים חידש הרבי את המנהג העתיק בניגון עם הכינור לפני חנוכיית הכסף | צפו בתיעוד משלהבת האש שהציתה את הכפור האמריקאי (חסידים)
מאות חסידי קרעטשניף קריית גת התאספו השבוע ביום שלישי למעמד יום ההודאה לציון 27 שנה לנס הרפואי לאדמו"ר זצ"ל | לאחר הדלקת הנרות כיבד האדמו"ר, את בנו לנגן בכינור כמנהג אבותיו הק' | במהלך הטיש שערך הרבי הרחיב על הגזירות הנוראות הפוקדות את כלל ישראל בארה"ק בימים אלו, וביקש מהקהל להתחזק | בסיום המעמד האדיר עברו הקהל לקבלת מעות חנוכה (חסידים)
בהיכל בית מדרשו בבני ברק, הדליק האדמו"ר מזוטשקא אמסנא את נרות החנוכה במעמד רב רושם שערך במיוחד עבור קהל חסידיו ומעריציו | בתיעוד מיוחד מהמעמד, נצפה האדמו"ר כשהוא מהדר ביותר במצוות היום ושרוי בדבקות עליונה, כשהוא אוחז בידו את ה'שמש' הענק – הנחשב לגדול ביותר בעולם החסידות, ומעלה באמצעותו את שלהבת הנרות | צפו (חסידים)
מאות ילדי סאדיגורה מרשת התתי"ם של החסידות התאספו אתמול למעמד ענק 'בני בינה', שם זכו לקדם את פני הקודש של האדמו"ר, להתברך מפיו, ולקבל מעות חנוכה לשמירה, ברכה והצלחה | טרם כניסת האדמו"ר, עורר את הילדים בדברים המגיד מישרים הרב ישראל מאיר שושן | צפו בתיעוד מרהיב (חסידים)
סגירת מעגל היסטורית בבני ברק | במבנה העתיק של זקנו האדמו"ר בעל ה'דבר חיים' מנדבורנה זצ"ל, ברחוב מינץ, חנך האדמו"ר מביטשקוב את היכל בית מדרשו החדש • המעמד נערך בהתרגשות דקדושה עם הדלקת נרות חנוכה רוויה בזיכרונות והתעלות • תיעוד מרגש (חסידים)
יש ניסיונות, שיש עליהם שכר מידי, הבטחה אלוקית! הקב"ה משלם – בכפלי כפליים! "וְיוֹסֵף הוּא הַשַּׁלִּיט עַל הָאָרֶץ הוּא הַמַּשְׁבִּיר לְכָל עַם הָאָרֶץ" | מאמר לפרשת השבוע מתורתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)
הגה"צ גאב"ד וויען המתגורר בווילאמסבורג ושהה בארה"ק בימים הראשונים של ימי החנוכה לרגל היארצייט של אמו הרבנית הצדקנית ע"ה, הדליק נרות חנוכה בבית האכסניה בעיה"ק ירושלים, כשבמקום מסתופפים המוני מעריציו ותלמידיו משכבר הימים | בסיום מעמד ההדלקה נשא ופלפל הרב בהלכה ובאגדה יחד עם התלמידים | צפו (חסידים)
סחף של התעלות בחיפה | מאות אנשים מכל העדות והחוגים גדשו הערב את אולם ת"ת 'סערט ויז'ניץ' למעמד חנוכה בלתי נשכח יחד עם המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן | בשיאו של הערב פצח המשפיע בריקוד של אש עם החנוכייה בידיו | המשפיע זעק לעבר הקהל: "אל תהיו שוטים המאבדים את המתנות של חנוכה" | תיעוד מרהיב (חסידים)
בסוף השבוע האחרון חגגו המונים את שמחת נישואי החתן, נכד האדמו"ר המהרי"ד מלעלוב, בן לבנו הרב ברוך בידרמן, עב"ג הכלה בת האדמו"ר מסטניסלב | בשמחה השתתפה גלריה מכובדת של רבנים ואדמו"רים| בשיאה של השמחה נצפה האדמו"ר מכבד את נכדו החתן בסיגריה, תוך שהוא מדליק לו את האש | צפו (חסידים)
מאות מחסידי שבט הלוי התאספו למעמד הדלקת הנרות של האדמו"ר בליל שני של חנוכה | בעת אמירת ה'לשם ייחוד' לפני ההדלקה, התייפח האדמו"ר בבכי נסער, כשכולו שקוע בדבקות עילאית ומעתיר על נפשות בית ישראל | בסיום המעמד ערך הרבי טיש לרגל יום ההצלה של זקנו, הגה"צ בעל ה'שבט הלוי' זי"ע | צפו בתיעוד (חסידים)
גם תושבי אשדוד זוכים למעמדי הדלקות מאדמו"רי העיר, ואכן, רבים וטובים עשו פעמיהם ביום שני של חנוכה אל עבר רובע ח' בעיר, שם העלה האדמו"ר ממעליץ, מראשוני האדמו"רים בעיר, את אבוקת האור בחנוכייה הירושה לו מאבותיו הק' | בסיום מעמד ההדלקה בו השתתף גם האדמו"ר מבישטנא לצד ראש ישיבת תולדות אהרן, חתני האדמו"ר, עבר הקהל להתברך, כאשר חלקם אף זכו לקבל מידי האדמו"ר נר שמש להדלקה בהמשך ימי החנוכה (חסידים)
רבבות חסידי בעלזא זוכים מדי ערב להתבשם לאורו של האדמו"ר במעמדי אורה בעת הדלקת נרות החנוכה, בהיכל הגדול במרכז העולמי של החסידות בירושלים | כפי שהנהיג הרה"צ מבעלזא בשנים האחרונות, מקומות העמידה על הפארנצ'עס מיועדים לאלפי בחורי הישיבות | אמש, השתתף במעמד האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים | צפו בתיעוד ענק מהימים הראשונים בצל הקודש (חסידים)
בימי החנוכה זכו תושבי מודיעין עילית להתרומם להשי"ת בזיץ מרומם שערך בקרבם, המשפיע החסידי הנודע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, שקיפץ על השולחן תוך שהוא מעודד את השירה בעוז ומשזר פתגמין נאים על עבודת החג ועל משמעות התגלות אור הגנוז שבתורה | בשיאו של המעמד פיזז המשפיע עם החנוכייה של ה'בת עין' שהביא אחד התושבים (חסידים)
על אף הכפור האמריקאי והשלג ברחובות העיר, אלפים נוהרים מדי ערב לחזות בנועם זיו עבודתו של האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, שמדליק נרות חנוכה בהיכל בית מדרשו הגדול בלב בורו פארק | בסיום המעמד נושא הרבי דברות קודש, ובהמשך מקיים את מנהג ישראל תורה כשהוא מסובב בסביבון ע"פ תורת הסוד | לאחר המעמד זוכים כל הקהל לעבור ולהתברך | צפו בתיעוד מהלילות הראשונים של חנוכה בצל הקודש (חסידים)
