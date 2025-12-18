כיכר השבת
רגעי ההתעלות ודבקות

השלהבת והעוצמה: תיעוד ענק ממעמד הדלקת נר רביעי בחצר הקודש גור

צפו בתיעוד ענק ממעמד הדלקת נר רביעי בחצר הקודש גור | החל מעבודת הקודש של האדמו"ר בהעלאת השלהבת, ועד לשירת הרבבות ברוב רגש שהרעידה את כותלי בית המדרש הגדול | הצלם חיים גולדברג מגיש גלריה של עוצמה, קדושה והתעלות| צפו (חסידים)

מעמד ההדלקה בחצה"ק גור (צילום: רשתות חברתיות)
