לראשונה על אדמת ארה"ב הכינור שהצית את ניו יורק: האדמו"ר מקרעטשניף החיה את המנהגים העתיקים אחרי עשרות שנים, תושבי ארה"ב זכו לחזות השנה במנהגי קודש לבית קרעטשניף, כאשר האדמו"ר מווילאמסבורג ערך לראשונה את מעמדי ההדלקה בערים שונות ברחבי ארה"ב | בסיום המעמדים חידש הרבי את המנהג העתיק בניגון עם הכינור לפני חנוכיית הכסף | צפו בתיעוד משלהבת האש שהציתה את הכפור האמריקאי (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 16:16