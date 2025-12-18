כיכר השבת
לראשונה על אדמת ארה"ב 

הכינור שהצית את ניו יורק: האדמו"ר מקרעטשניף החיה את המנהגים העתיקים

אחרי עשרות שנים, תושבי ארה"ב זכו לחזות השנה במנהגי קודש לבית קרעטשניף, כאשר האדמו"ר מווילאמסבורג ערך לראשונה את מעמדי ההדלקה בערים שונות ברחבי ארה"ב | בסיום המעמדים חידש הרבי את המנהג העתיק בניגון עם הכינור לפני חנוכיית הכסף  | צפו בתיעוד משלהבת האש שהציתה את הכפור האמריקאי (חסידים)

האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שלמה. ב)

התרגשות בחצרות הקודש בארצות הברית, לאחר עשרות בשנים שבהן לא זכו יהודי ארה"ב לחזות מקרוב במנהגי הקודש של גזע הקודש לבית קרעטשניף בימי החנוכה, נרשמה השנה התעוררות עצומה עם עריכת מעמדי ההדלקה בראשות האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג, שעלה על כס ההנהגה בחודש אב האחרון עם הסתלקותו לשמי מרום, של אביו האדמו"ר זצ"ל.

השנה, לראשונה, ערך האדמו"ר את מעמדי ההוד והדלקת הנרות בקרב קהל חסידיו ומעריציו בכמה וכמה ערים ברחבי ניו יורק. בכל מקום אליו הגיע האדמו"ר, נהרו המונים לחזות בנועם עבודתו ולשאוב מלוא חופניים של יראת שמיים טהורה.

שיאו של כל מעמד נרשם ברגעים שלאחר ההדלקה, כמנהג הקודש העובר מדור לדור בשושלת אדמו"רי קרעטשניף, נטל האדמו"ר את הכינור והשמיע נעימות של כיסופים יחד עם צלילי נבל, ניגונים המעוררים את הלבבות וממיסים את הכפור הרוחני והגשמי ששרר בחוצות.

מעמדי החנוכה הפכו לשיחת היום בריכוזים החרדיים בארה"ב, כשרבים מציינים את החמימות החסידית והאש הבוערת שהביא עמו האדמו"ר להאיר את החושך האמריקאי באור יקרות.

האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שלמה. ב)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שלמה. ב)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שלמה. ב)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שלמה. ב)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שלמה. ב)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שלמה. ב)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שלמה. ב)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שלמה. ב)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שלמה. ב)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שלמה. ב)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: מ.י.ק.)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: מ.י.ק.)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: מ.י.ק.)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: מ.י.ק.)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: מ.י.ק.)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: מ.י.ק.)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: מ.י.ק.)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: מ.י.ק.)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: מ.י.ק.)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: מ.י.ק.)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: מ.י.ק.)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: מ.י.ק.)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: מ.י.ק.)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: מ.י.ק.)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: מ.י.ק.)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: מ.י.ק.)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: מ.י.ק.)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג בהדלקת נרות חנוכה (צילום: מ.י.ק.)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

היה כדאי לחכות

|

לראשונה על אדמת ארה"ב 

|

המחזה שריגש את החסידים

|

נַעֲשָׂה נֵס לַשּׁוֹשַׁנִּים

|

בְּנֵי בִינָה קָבְעוּ שִׁיר וּרְנָנִים

|

חוֹמוֹת מִגְדָּלַי

|

רבי נחמן על הפרשה

|

לרגל היארצייט של אמו

|

כל הזרמים התאחדו

||
4

אש בלב השמחה

||
1

כולו שלהבת אש

||
1

קָבְעוּ שִׁיר וּרְנָנִים

|

הימים הראשונים של החג

||
2

אור הגנוז

|

החום היהודי המיס את הקור

|

ש

חובת צפייה

אסף מגידו|מקודם

זה קלי ואנוהו

||
2

הַלְלוּהוּ בְּנֵבֶל וְכִנּוֹר

||
4

הוד מלכותי

||
1

תַּלְמִידֵי חֲכָמִים וַחֲסִידִים

||
1

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר