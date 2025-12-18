התרגשות בחצרות הקודש בארצות הברית, לאחר עשרות בשנים שבהן לא זכו יהודי ארה"ב לחזות מקרוב במנהגי הקודש של גזע הקודש לבית קרעטשניף בימי החנוכה, נרשמה השנה התעוררות עצומה עם עריכת מעמדי ההדלקה בראשות האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג, שעלה על כס ההנהגה בחודש אב האחרון עם הסתלקותו לשמי מרום, של אביו האדמו"ר זצ"ל.
השנה, לראשונה, ערך האדמו"ר את מעמדי ההוד והדלקת הנרות בקרב קהל חסידיו ומעריציו בכמה וכמה ערים ברחבי ניו יורק. בכל מקום אליו הגיע האדמו"ר, נהרו המונים לחזות בנועם עבודתו ולשאוב מלוא חופניים של יראת שמיים טהורה.
שיאו של כל מעמד נרשם ברגעים שלאחר ההדלקה, כמנהג הקודש העובר מדור לדור בשושלת אדמו"רי קרעטשניף, נטל האדמו"ר את הכינור והשמיע נעימות של כיסופים יחד עם צלילי נבל, ניגונים המעוררים את הלבבות וממיסים את הכפור הרוחני והגשמי ששרר בחוצות.
מעמדי החנוכה הפכו לשיחת היום בריכוזים החרדיים בארה"ב, כשרבים מציינים את החמימות החסידית והאש הבוערת שהביא עמו האדמו"ר להאיר את החושך האמריקאי באור יקרות.
0 תגובות