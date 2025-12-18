החדשות הלא חשובות | הפרק הרביעי הריקוד של טלי גוטליב, הח"כ שנגד הרמזור והניגון הנוגה של יוסי • צפו מגיש התכנית יוסי עבדו מנסה את כוחו בנגינה לכבוד החנוכה | הרב בריקוד עם כלבו האהוב לצלילי 'על הניסים' | למה חבר הכנסת הערבי נגד המתנה ברמזור? • צפו בכל החדשות הלא באמת חשובות של השבוע (אולפן כיכר)

יע יוסי עבדו כיכר השבת | 16:14