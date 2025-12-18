החדשות הלא באמת חשובות - פרק 4, עונה 2 (צילום: מוטי קסטל, באדיבות המצלם, ערוץ כנסת, לפי סעיף 27א)
תכנית 'החדשות הלא באמת חשובות' בהגשת יוסי עבדו בפרק הרביעי של העונה השנייה, וזה מה שמחכה לכם בפרק מאיר ומעיר לכבוד חנוכה:
ראש הממשלה בנימין נתניהו בהמלצה על סופגניות מסוג מסוים
עידית סילמן מפתיע בנעליים עם טעם מיוחד
חבר הכנסת ירון לוי בגרביים עם דמות אייקונית של נשיא ארצות הברית
פעיל הימין מרדכי דוד מרחיק את עצמו מעיתונאים בצורה מקורית
טלי גוטליב בריקוד סוחף עם בני המשפחה ב... אמצע שידור
אחמד טיבי מתהדר בלימודי הרפואה שלו
חבר הכנסת חמד עמאר מתלונן על הרמזורים הקצרים
אחרי החניונים נעמה לזימי בהצעה משונה
צפו בפרק המלא בראשית הכתבה
מערכת החדשות הלא חשובות של השבוע מזמינה אתכם לשלוח חומרים ישירות ליוסי, כך תוכלו לעקוב גם מאחורי הקלעים - בלינק הזה כאן
קרדיטים >>
- מגיש: יוסי עבדו
- כתיבה: יוסי חיים מימון
- צילום: חיים הבלין ונריה סעדה
- עריכה: ידידיה כהן
