החדשות הלא חשובות | הפרק הרביעי

הריקוד של טלי גוטליב, הח"כ שנגד הרמזור והניגון הנוגה של יוסי • צפו

מגיש התכנית יוסי עבדו מנסה את כוחו בנגינה לכבוד החנוכה | הרב בריקוד עם כלבו האהוב לצלילי 'על הניסים' | למה חבר הכנסת הערבי נגד המתנה ברמזור? • צפו בכל החדשות הלא באמת חשובות של השבוע (אולפן כיכר)

2תגובות
החדשות הלא באמת חשובות - פרק 4, עונה 2 (צילום: מוטי קסטל, באדיבות המצלם, ערוץ כנסת, לפי סעיף 27א)

תכנית 'החדשות הלא באמת חשובות' בהגשת יוסי עבדו בפרק הרביעי של העונה השנייה, וזה מה שמחכה לכם בפרק מאיר ומעיר לכבוד חנוכה:

ראש הממשלה בהמלצה על סופגניות מסוג מסוים
עידית סילמן מפתיע בנעליים עם טעם מיוחד
חבר הכנסת ירון לוי בגרביים עם דמות אייקונית של נשיא ארצות הברית
פעיל הימין מרדכי דוד מרחיק את עצמו מעיתונאים בצורה מקורית
טלי גוטליב בריקוד סוחף עם בני המשפחה ב... אמצע שידור
אחמד טיבי מתהדר בלימודי הרפואה שלו
חבר הכנסת חמד עמאר מתלונן על הרמזורים הקצרים
אחרי החניונים נעמה לזימי בהצעה משונה

צפו בפרק המלא בראשית הכתבה

מערכת החדשות הלא חשובות של השבוע מזמינה אתכם לשלוח חומרים ישירות ליוסי, כך תוכלו לעקוב גם מאחורי הקלעים - בלינק הזה כאן

קרדיטים >>

  • מגיש: יוסי עבדו
  • כתיבה: יוסי חיים מימון
  • צילום: חיים הבלין ונריה סעדה
  • עריכה: ידידיה כהן
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

2
וואי הקטע של טלי גוטליב קורעעע מצחווק
ריקי
1
איחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
דד

