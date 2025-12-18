אלי גוטהלף מסכם את האירועים המרכזיים בארץ ובעולם: חדשות חמות, עימותים, חקירות, מהלכים ביטחוניים, ותיעודים נדירים שכדאי לראות. כמו תמיד, הכל מוגש בפורמט חד, תמציתי ובהיר, בלי רעש מיותר ועם כל מה שהצופה חייב לדעת.

ועכשיו – הכותרות המרכזיות:

עשרות פעילי ימין חדרו לעזה והניפו דגל ישראל – תיעוד דרמטי בגבול עזה

עשרות אזרחים נכנסו היום עם רכבים מאות מטרים לתוך רצועת עזה, הניפו את דגל ישראל וטענו כי מדובר ב״צעד ראשון בדרך להתיישבות יהודית בעזה״. צה״ל עצר את האירוע והחזיר את הפעילים לשטח ישראל: ״כל כניסה למרחב הלחימה מסכנת חיים ומפריעה לפעילות המבצעית״.

מהומות אלימות בירושלים: המשטרה הטילה רימוני הלם, שוטרים נפצעו

עימות חריף בין עשרות חרדים לכוחות גדולים של משטרה במרכז ירושלים. השיא: רימון הלם הוטל לעבר המפגינים, ניידות הפוכות, שלושה שוטרים פצועים קל ומספר עצורים. הוויכוח על רקע האירוע: דו״ח חניה שהסתבך – או ניסיון מעצר עריקים?

דיון מקצועי: לקראת בית דין צבאי מיוחד למחבלי הנוח'בה

שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר המשפטים יריב לוין דנו באפשרות להקים טריבונל צבאי ייעודי למחבלים שביצעו את טבח 7 באוקטובר. המודל המסתמן: בית דין בסגנון משפט אייכמן, עם אפשרות לעונש מוות. כ״ץ: ״מי שפגע באזרחי ישראל – ייתן את הדין במלוא החומרה״.

חקירת היימנוט קסאו: המשטרה מצננת ציפיות – אין פריצת דרך

למרות מעצר החשוד בן ה־63 מבאר שבע, גורמי אכיפה מבהירים כי ״אין כרגע התקדמות משמעותית״. הילדה שנמלטה מהחשוד סיפרה כי פחדה ש״גורלה יהיה כמו של היימנוט״. החשוד מכחיש: ״המשטרה מנפחת את המציאות״.

22 שנות מאסר לעבריין שפגע בתשעה קטינים במשך תשע שנים

בית המשפט גזר עונש כבד על אביעד גרוסי מחולון, שפגע בקטינים מבני משפחתו. השופטת קבעה: ״מעשיו רמסו את גופם ואת ביטחונם. יש להרתיע עבריינים דומים בכל מחיר״.

ולסיום: תחזית מזג האוויר + תיעוד קיצוני במיוחד

סופ"ש רגוע במיוחד יתכנו טפטופים קלים.

ואחרי התחזית: תיעוד נדיר ועוצמתי מרחבי העולם – כהרגלנו, רגע לפני סיום התוכנית.