אחרי 55 שנה - הדחפורים עלו על בית המדרש של חסידי אלכסנדר

לאחר חודשים של הכנה ושנים של ציפייה, החלו אתמול (שלישי) עבודות ההריסה של המבנה המיתולוגי של בית המדרש הגדול דחסידי אלכסנדר ברחוב אחיעזר בלב עיר התורה והחסידות בני ברק. במקום המבנה הוותיק יקום בקרוב ה' מרכז העולמי החדש', מרווח, מפואר ורחב ידיים, שנועד להבטיח עתיד לחסידות המתרחבת.

בית הכנסת ההיסטורי, שעמד על תילו במשך כחמישים וחמש שנים, הפך צר מלהכיל את ציבור החסידים המתרבה. מצוקת המקום הגיעה לכך ששנים רבות נערכו התפילות בימים הנוראים ובחג השבועות מחוץ למבנה, באודיטוריום העירוני הסמוך.

המעמד אמש היה מרגש במיוחד. זקני ופרחי החסידים התקבצו מהצד וצפו בהתרגשות מעורבת בעצב בעת שהדחפורים החלו בעבודתם, בציפייה דרוכה להשלמת הפרויקט העצום על שמונה קומותיו, שיהפוך את המקום ל'מגדלור' של תורה וחסידות בנשיאות האדמו"ר.

כבר בערב ראש חודש אלול נערך מעמד פרידה מרגש מן המבנה, במעמד ענק בהשתתפות כלל הציבור שהתקבץ מכל רחבי הארץ בראשות האדמו"ר מאלכסנדר. במעמד שמעו דברי התעוררות, והתפללו תפילת 'יום כיפור קטן' ותפילה נרגשת למעמד הפרידה.

בשיאו של הערב, נשא האדמו"ר דברים נלהבים בהם עמד על דברי ימיו של בית המדרש שנחנך לפני למעלה מחמישה עשורים, וציין כי קדושת המקום לא תפקע ותמשיך ותתעצם במבנה החדש, כשם שהבניין הנוכחי המשיך את קדושת בית המדרש בפולין שלפני המלחמה.

מי שנצפה אתמול עומד ובוכה בדמעות שליש, היה העסקן הגה"ח ר' אהרן הירשלר, מדמויות ההוד של בני ברק ומוותיקי החסידים, כשהוא משווה את המעמד ל"גווילין נשרפים ואותיות פורחות". "מיליוני שעות של לימוד תורה ואלפי סיומי הש"ס עולים כעת למרומים," אמר בהתרגשות, "וזה וודאי ימליץ טוב על כל הקהילה שתתפתח לתפארת בית אבות."