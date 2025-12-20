מה עצת הבעש"ט הקדוש למיתוק דינים וישועה?

מעשה מבת רבי נחמן מברסלב זצ"ל, שרבנו הקדוש הגיע לביתה, והיתה חולה מאוד, וישב רבנו בביתה והיה בצער גדול ונרדם, ובא אליו הבעל שם טוב הקדוש ואמר לו: מה אתה כל כך בצער?

אמר אליו: הלא ביתי כל כך חולה, אמר לו הבעל שם טוב הקדוש: הלא מה שכתוב בתהילים פסוק: "מגדיל ישועות מלכו, ועושה חסד למשיחו, לדוד ולזרעו עד עולם".

פרוש: 'מגדיל ישועות מלכו' – מאן מלכי רבנן.

ועושה חסד 'למשיחו' – למי שמשיח ומספר מהם.

'לדוד ולזרעו עד עולם' – זה רבנו יוצאי חלציו שבאים מזרע דוד המלך עליו השלום (אבניה ברזל, אות נו').

ע"י שמספרים מעשיות מצדיקים, ומגדלים ומפארים אותם, ע"י זה נמתק הדין ונמשך חסד, ומי שמשיח, מספר ומגדיל הנפלאות והישועות של הצדיקים הנקראים מלכים, הקב"ה עושה עימו חסד.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

מנהג ישראל עתיק יומין לשחק בימי החנוכה בסביבון (=דריידל), שעליו רשומים האותיות: נ.ג.ה.ש – נס גדול היה שם.

הסביבון עומד על קצה חוד, אין לו בסיס או משענת איתנה, ורק כשמסובבים אותו מלמעלה הוא עומד על רגלו ומסתובב, כך האדם, אין לו שום בסיס או משענת מעצמו, כל כולו תלוי ועומד על מלכו של עולם שמסובב אותו מלמעלה, על כן, יזכור שכשהוא עושה 'סיבוב' מוצלח ומסתחרר מהצלחתו, אל ישכח שמסובב כל הסיבות, סיבב את הצלחתו ולזה צריך אמונה.

כך משחק הסביבון מרמז לעם ישראל על סוד הגאולה ובנין בית המקדש, שאז תתגלה האמונה האמיתית שכל העולם כולו, הנבדלים והגלגלים והשפלים, כולם באים משורש אחד, וגלגל חוזר בעולם, כי אין שום מציאות מבלעדי השם יתברך.

מכאן למדים, שסביבון הוא לא רק משחק ילדים, ואם כן, מה עוד ניתן ללמוד מהסביבון, ומה הוא רומז לנו?

עבודת השם היא – כמו הסביבון: חיי האדם מסתובבים מאירוע לאירוע, ואף פעם הוא לא תוכל לדעת, איך 'יפול' דבר.

הסביבון - מסתובב על רגל אחד: ללמדך, שי לעולם רק מלך 'אחד' – ה' אחד ושמו אחד, והוא היחיד שמסובב את כל המהלכים 'ואין עוד מלבדו'! תפקידך לעשות את ההשתדלות שלך, ועדיין לזכור: 'החריצות שקר, והגזרה היא – אמת, ורק הקב"ה מחליט איך 'יפול' דבר.

ליפול ולקום – זאת הדבקות: לא משנה על איזה אות הסביבון נופל, כמו שכל אדם נופל, יש לזכור את הכלל: גם אם נפלת – תקום מהר, כי זאת הדרך להצליח לעבור את כל 'סיבובי' החיים בקלות ובמהירות, והישאר דבוק במי שמסובב כל הסיבות.

"נר אלוקים נשמת אדם": בכל יהודי יש 'חלק אלוק ממעל ממש', חתיכת אלוקות שלא תכבה לעולם! והניצוץ הזה, יכול להאיר אותך בכל רגע מחדש, כל שנדרש ממך הוא - רק להצית אותו! ומהר!

אירועי החיים מסתובבים – וכל הזמן: הכל בסדר, תישאר רגוע, כי החיים הם 'גלגל חוזר בעולם' כל אדם 'טועם' בחייו כל מיני מצבים, אין איש שנשאר כל חייו במצב אחד.

כשמסתובבים מהר, לא רואים את ה'אותיות': הסביבון מסתובב בסיבוב מסחרר, ולא ניתן לקלוט איזה אות אנו רואים מולנו, ללמדנו שצריך לעשות עצירה בחיים, לקחת פסק זמן כדי שנוכל לבחון ולשאול את עצמנו: מה מצבי, ואיפה אני בעולם, ולאיפה אני שואף להגיע.

נפלת? חכה לסיבוב הבא: הסביבון קם ונופל, נופל וקם, גם ברגעים קשים, שנראה שאבדה התקווה, לזכור שעדיין אין שום ייאוש בעולם.

הכל זמני – גם זה יעבור: אל תתבלבל ממה שאתה רואה עכשו, זה זמני! "גז"י – ג'ם ז'ה י'עבור" – כך היה חתום בטבעתו של שלמה המלך.

ה'אלוקות' מצויה בכל מקום: הקפידו גדולי הדורות, שהאותיות על הסביבון יהיו: נגה"ש - נס גדול היה שם. 'שם' – זה המקום שבו אתה צועק – 'איה'? 'אייכה'? אלוקים – איפה אתה?

יש ניסים - גם 'שם': הבעל שם טוב הקדוש לימד איך למצוא את האלוקות 'שם' - במקומות הכי חשוכים ואפלים של חייך, שבהם האלוקות מכוסה.

אין ניבוי - סמוך על ה'אחד': לא ניתן לדעת על איזה אות יפול הסביבון.

כך, אף פעם לא תדע את תוצאות מעשיך, כי באמת, שום דבר לא בידיים שלך: תביט למרום ושא תפילה, ותזכור שאין רע יורד מלמעלה...

תאמין – אין צורך לנחש: אין חכמה שתגלה לך על איזה אות יפול הסביבון, כך גם אתה אף פעם לא יודע מה טוב בשבילך, תחיה באמונה פשוטה ותמימה, כי הקב"ה מסובב הסיבות, והוא ש'מפיל' לך את הסביבון כרצונו... יגמור בעדך תמיד לטוב.

תסתובב – אל תעמוד במקום: מחובתך לעשות השתדלות, תעשה סיבוב קטן, והקב"ה כבר יסובב עבורך הכל לטובה, וישפיע לך ברכה, כמו בנס פח השמן...

רק עוד סיבובון - קטן: לפעמים, הקב"ה מבקש ממך, רק עוד סיבוב קטן של השתדלות, תעשה את שלך, והוא - ישבור לך את 'החומות'.

תסתובב בצעדי 'ריקוד' – ותראה ניסים: תשיר תרקוד, תסתובב בצעדי ריקוד... הקב"ה יגמור בעדך, שחרר הרפה... ע"י ריקודים ומחיאת כף מתבטלים הדינים, ויתחוללו לך ניסים - "בימים ההם בזמן הזה".

כשהסביבון מסתובב - לא רואים את האותיות: כל היום אתה רץ ומסתובב, הכל מטושטש לך מול העיניים, ולא תמיד אתה מצליח לראות את החסד והטוב שהקב"ה עושה עימך, ויש הרבה טוב, רק צריך לעצור לרגע, לראות ולהודות.

האות ג' – "לגדולתו אין חקר": האות ג' - מסמלת זכייה וניצחון, היו מגדולי החסידות שהקפידו שהסביבון יפול רק על האות ג', אבל, עדיין לזכור שרק הקב"ה עוזר ופועל ניצחון לאדם - ובגדול!

הדרך לגאולה: היום האדם מרגיש ל'מטה' וחסר, "קווה את ה' חזק ויאמץ ליבך", כי מחר גאולתך תגיע, תשמח ותרקוד על רגל אחת כמו סביבון...

אם מסובבים למטה – מסובבים גם למעלה: הרה"ק מהר"א מבעלזא אמר לשמשו בחביבות: "היום שיחקתי ב'דריידל' שלך! דע לך, שכתוב ב'בני יששכר': שאם מסובבים למטה מסובבים גם למעלה...

הסביבון הוא המציאות האלוקית של 'יחוד' ואחדות ה': שמוכיחה, שאין שום מציאות בעולם חוץ מה' יתברך, כשאתה מאמין שהקב"ה הוא היחיד ש'מסובב', ועושה את הסיבוב שמתבקש ממך עם תפילה, הקב"ה כבר יסובב עבורך כל שתצטרך– בעולמות העליונים!

אתה - תסובב ב'קטנה', ויסובבו לך - בגדול!

כל סיבוב - יאיר בך עוד אמונה ואור אלוקי, שבמהרה יהפוך – לאור גדול!

אור הנרות - אור גנוז מששת ימי בראשית: אומר הבעל שם טוב הקדוש שבנרות טמון 'אור גנוז' שנגנז מששת ימי בראשית, שחודר ומאיר את הנשמה. תביט בנרות ותקבל חיזוק וכח, אמונה ותקווה להתחיל הכל מחדש, תאמין שישועת השם כהירף עין, ויש ענין שהכל יתהפך לטובה, שא תפילה ולבקש: "הפכת מספדי למחול לי, פיתחת שקי - ותאזרני שמחה" ואם הנר יטשטש מול עינייך בדמעה יקרה, תפילתך תעלה מהרה... ותלחש:

"קומי – אורי, כי בא אורך, וכבוד ה' עליך זרח".

שבוע טוב לכלל ישראל, הרבה אור ושמחה, רפואה ופרנסה, כל הברכות והישועות, אמן!