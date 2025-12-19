כיכר השבת
ומי כובד בלנגן עם הכינור?

"שַׁלְהֶבֶת הַקֹּדֶשׁ": תיעוד מרהיב מעבודת הטבת הנרות והדבקות העילאית בקרעטשניף

בהיכל בית מדרשו הגדול ברחובות, מדליק האדמו"ר מקרעטשניף את נרות החנוכה מדי ערב ברוב עם ובהשתתפות מאות חסידים | צפו בתיעוד מעבודת הקודש בנר רביעי של חנוכה, מהטבת הנרות ועד לאחר ההדלקה מתוך שרעפי קודש | בלנגן עם הכינור כיבד הרבי את נכדו הרב נפתלי חיים רוזנבוים (חסידים)

האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

רגעי התעלות וקדושה

|

ומי כובד בלנגן עם הכינור?

|

הוד קדומים בבני ברק

|

 כְּדֵי לְהוֹדוֹת לִשְמֶךָ

||
1

תיעוד מהקודש פנימה

|

רגעי ההתעלות ודבקות

||
7

שלהבת בכתלים המיתולוגים

||
1

גלריה מסכמת

|

היה כדאי לחכות

|

לראשונה על אדמת ארה"ב 

|

המחזה שריגש את החסידים

|

נַעֲשָׂה נֵס לַשּׁוֹשַׁנִּים

|

בְּנֵי בִינָה קָבְעוּ שִׁיר וּרְנָנִים

||
2

חוֹמוֹת מִגְדָּלַי

|

רבי נחמן על הפרשה

|

לרגל היארצייט של אמו

||
1

כל הזרמים התאחדו

||
7

אש בלב השמחה

||
6

כולו שלהבת אש

||
3

קָבְעוּ שִׁיר וּרְנָנִים

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר