כיכר השבת
 כְּדֵי לְהוֹדוֹת לִשְמֶךָ

ויהי נועם: תושבי מונסי התרגשו אל מול עבודת הקודש של הרבי מטאהש

תושבי מונסי זכו השבוע למחזה רוחני מרומם, בעת שחזו בנועם עבודת הקודש של האדמו"ר מטאהש במעמד ההוד של הדלקת נרות חנוכה | האדמו"ר, שהגיע לעיר לרגל שמחת אירוסי נכדתו הכלה תחי', הקדים את בואו כדי לערוך את מעמד ההדלקה בקרב חסידיו | בסיום המעמד חגגו החסידים ברוב גיל וחדווה בשמחת רבם ומאורם, כשבמרכז ההיכל ניצבת החנוכייה בגאון ובעוז, תוך שגדולי רבני העיר עולים לברך ולהתברך מהאדמו"ר ביום שמחתו | צפו בתיעוד (חסידים)

1תגובות
האדמו"ר מטאהש בהדלקת נרות חנוכה (צילום: יוסי גאלדבערגער )
האדמו"ר מטאהש בהדלקת נרות חנוכה (צילום: יוסי גאלדבערגער )
האדמו"ר מטאהש בהדלקת נרות חנוכה (צילום: יוסי גאלדבערגער )
האדמו"ר מטאהש בהדלקת נרות חנוכה (צילום: יוסי גאלדבערגער )
האדמו"ר מטאהש בהדלקת נרות חנוכה (צילום: יוסי גאלדבערגער )
האדמו"ר מטאהש בהדלקת נרות חנוכה (צילום: יוסי גאלדבערגער )
האדמו"ר מטאהש בהדלקת נרות חנוכה (צילום: יוסי גאלדבערגער )
האדמו"ר מטאהש בהדלקת נרות חנוכה (צילום: יוסי גאלדבערגער )
האדמו"ר מטאהש בהדלקת נרות חנוכה (צילום: יוסי גאלדבערגער )
האדמו"ר מטאהש בהדלקת נרות חנוכה (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מטאהש (צילום: יוסי גאלדבערגער )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מפני שיבה תקום דאורייתא, וכיצד ראינו בחור יושב ומאחוריו עומד סב בא בימים?
מאיר

עוד בחסידים ואנ"ש

רגעי התעלות וקדושה

|

ומי כובד בלנגן עם הכינור?

|

הוד קדומים בבני ברק

|

 כְּדֵי לְהוֹדוֹת לִשְמֶךָ

||
1

תיעוד מהקודש פנימה

|

רגעי ההתעלות ודבקות

||
7

שלהבת בכתלים המיתולוגים

||
1

גלריה מסכמת

|

היה כדאי לחכות

|

לראשונה על אדמת ארה"ב 

|

המחזה שריגש את החסידים

|

נַעֲשָׂה נֵס לַשּׁוֹשַׁנִּים

|

בְּנֵי בִינָה קָבְעוּ שִׁיר וּרְנָנִים

||
2

חוֹמוֹת מִגְדָּלַי

|

רבי נחמן על הפרשה

|

לרגל היארצייט של אמו

||
1

כל הזרמים התאחדו

||
7

אש בלב השמחה

||
6

כולו שלהבת אש

||
3

קָבְעוּ שִׁיר וּרְנָנִים

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר