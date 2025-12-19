כְּדֵי לְהוֹדוֹת לִשְמֶךָ ויהי נועם: תושבי מונסי התרגשו אל מול עבודת הקודש של הרבי מטאהש תושבי מונסי זכו השבוע למחזה רוחני מרומם, בעת שחזו בנועם עבודת הקודש של האדמו"ר מטאהש במעמד ההוד של הדלקת נרות חנוכה | האדמו"ר, שהגיע לעיר לרגל שמחת אירוסי נכדתו הכלה תחי', הקדים את בואו כדי לערוך את מעמד ההדלקה בקרב חסידיו | בסיום המעמד חגגו החסידים ברוב גיל וחדווה בשמחת רבם ומאורם, כשבמרכז ההיכל ניצבת החנוכייה בגאון ובעוז, תוך שגדולי רבני העיר עולים לברך ולהתברך מהאדמו"ר ביום שמחתו | צפו בתיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:19