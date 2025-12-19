שירות הביטחון הכללי והיחידה המרחבית ימ״ר ארזים במלמ״ב עצרו בתחילת דצמבר אזרח רוסי כבן 30, עובד זר בישראל, בחשד לביצוע עבירות ריגול בהכוונת גורמי המודיעין האיראניים. הבוקר (שישי) הוגש נגדו כתב אישום חמור לבית המשפט המחוזי מרכז.

מכתב האישום ומהחקירה עולה כי מדובר בפרשה רחבה וחמורה יותר מכפי שניתן היה להתרשם תחילה. לפי הנטען, ויטלי זביאגניצב עמד החל מחודש אוקטובר 2025 בקשר עם מפעיל איראני שכינה את עצמו “רומן”, וביצע עבורו שורת משימות צילום ותיעוד של מתקנים וכלים רגישים בישראל – לאורך תקופה ממושכת ותוך הצלחה להגיע ליעדים ביטחוניים משמעותיים.

על פי האישום, זביאגניצב תיעד עשרות סרטונים, חלקם באורך של כ־15 דקות כל אחד, שבהם צולמו נמלים, תשתיות וכלי שיט צבאיים. בין היתר נשלח לצלם ספינות מלחמה של חיל הים הישראלי ושל הצי האמריקני, ובהן ספינת מלחמה אמריקנית שעגנה בנמל אילת וצוללת של חיל הים מסוג “דולפין”.

מכתב האישום לא עולה באופן חד משמעי אם הצליח לצלם את הצוללת והספינה באופן מלא, אך מצוין כי אלה היו יעדי הצילום וכי הוא צילם סרטונים ארוכים של כלי השיט בנמלים.

עוד עולה כי בתחילת פעילותו החזיק זביאגניצב טלפון פשוט, אולם בהנחיית מפעילו רכש טלפון מתקדם מסוג סמסונג גלקסי S25 אולטרה, כדי לשפר את איכות הצילום וההעברה של החומרים שצילם.

לפי האישום, הוא נסע מספר פעמים לנמל אילת וצילם שם סרטונים ארוכים, נסע לגנים הבהאיים בחיפה ומהם תיעד את נמל חיפה ושלח לאיראנים סרטונים בהיקף דומה, ובהמשך הגיע גם לנמל אשדוד – שם צילם ושלח סרטונים נוספים.

באחד המקרים, כאשר צילם במרינה בהרצליה, עורר חשד בקרב המאבטחים במקום. הם הזמינו משטרה, אך לאחר תשאול קצר נדרש למחוק את הסרטונים ושוחרר. לפי כתב האישום, לאחר אותו אירוע המשיך זביאגניצב לפעול בשליחות מפעיליו האיראנים.

בהמשך נסע שוב לנמל אילת במטרה לצלם ספינת מלחמה אמריקנית, ולנמל חיפה כדי לצלם את הצוללת הישראלית. בנוסף הגיע לבתי הזיקוק בחיפה, שם צילם חמישה סרטונים מזוויות שונות של המתקן.

רק כחודשיים לאחר שהחל לפעול עבור גורמי המודיעין האיראניים, נעצר זביאגניצב כאשר הגיע לבסיס חיל האוויר ברמת דוד וניסה לצלם את המתקן. הוא נתפס על ידי כוחות הביטחון לפני שהספיק להעביר את הצילומים למפעיליו.

מהחקירה עלה כי זביאגניצב היה מודע לכך שמדובר במשימות ריגול של גורמים המבקשים לפגוע בישראל, אך המשיך לבצע אותן משיקולים כלכליים, וקיבל בתמורה תשלומים באמצעים דיגיטליים.

במערכת הביטחון ציינו כי מעורבות המלמ״ב בפרשה נחשבת חריגה, והוסברה בעומס החריג על שב״כ בעקבות ריבוי ניסיונות ריגול איראניים.

שירות הביטחון הכללי שב ומזהיר את אזרחי ותושבי מדינת ישראל, וזרים הנמצאים בישראל, מעצם קיום קשר עם גורמים זרים ממדינות אויב ו/או גורם לא מזוהה, לא כל שכן, ביצוע משימות עבורם תמורת תשלום או כל סיבה אחרת.

"גורמים אלה, וביניהם, גורמי מודיעין וטרור ממדינות אויב בדגש על איראן, ממשיכים במאמציהם לגייס ולהפעיל ישראלים וזרים המתגוררים בישראל, לצורך ביצוע משימות ביטחוניות ומשימות טרור וריגול בישראל. אותם גורמים מנסים לגייס ישראלים וזרים גם באמצעות פניות ברשתות החברתיות.

"גופי הביטחון במדינת ישראל ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול פעילות טרור וריגול בישראל, ויפעלו למצות את הדין בחומרה מול כל המעורבים בפעילות זו", נמסר מהשב"כ.