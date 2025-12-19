נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה הלילה (בין חמישי לשישי) על הקפאת תוכנית הגרלות הגרין קארד, המאפשרת מדי שנה לעשרות אלפי מהגרים לקבל מעמד של תושבי קבע בארה״ב.

ההחלטה התקבלה על רקע מסע הירי הקטלני באוניברסיטת בראון, ולאחר שהתברר כי היורה, שקיבל את תושבות הקבע שלו באמצעות ההגרלה, עומד גם מאחורי רצח מדען בכיר מאוניברסיטת MIT.

שרת הביטחון המולדת של ארה״ב, קריסטי נואם, הודיעה כי ההקפאה בוצעה בהוראת הנשיא, אך ציינה כי ייתכן שהמהלך יאותגר משפטית. בשלב זה לא הבהיר הממשל אם מדובר בעצירת הגשת בקשות חדשות בלבד, או גם בהשפעה על הליכים שכבר מתנהלים מול הרשויות האמריקניות.

במקביל, הרשויות בארה״ב עדכנו הלילה כי קלאודיו מנואל נבאס ולנייטה, אזרח פורטוגל בן 48 והחשוד במסע הירי באוניברסיטת בראון, אותר ללא רוח חיים במתחם אחסון בניו המפשייר, בתום מצוד שנמשך חמישה ימים. ליד גופתו נמצאו שני כלי נשק. לפי הערכות החוקרים, ולנייטה ירה בעצמו.

הרשויות מסרו כי ולנייטה הוא גם הרוצח של מדען הגרעין פרופ’ נונו לוריירו (המכונה גם נונו ליבוריו), מרצה בכיר באוניברסיטת MIT, שנורה למוות בביתו במסצ’וסטס יומיים לאחר הטבח בבראון. ולנייטה ולוריירו למדו יחד בפורטוגל בשנות ה־90, והקשר בין השניים נבדק בימים האחרונים במסגרת החקירה.

מסע הירי באוניברסיטת בראון שברוד איילנד התרחש ביום שבת בשעות אחר הצהריים, כאשר ולנייטה נכנס לאודיטוריום בבניין ההנדסה והפיזיקה, שדלתותיו לא היו נעולות בשל בחינות שנערכו במקום.

מהירי נהרגו שני סטודנטים – אלה קוק, בת 19, סגנית יו״ר תא הסטודנטים הרפובליקני, ומוחמד עזיז אומורזקוב, בן 18 שהיגר לארה״ב מאוזבקיסטן. תשעה בני אדם נוספים נפצעו.

יומיים לאחר מכן נורה למוות בביתו שבעיירה ברוקליין שבמסצ’וסטס פרופ’ לוריירו, פיזיקאי ומדען גרעין בן 47. לפי הודעת MIT, הוא היה חבר סגל במחלקות להנדסה גרעינית ולפיזיקה, ושימש מנהל המרכז למדע הפלזמה והיתוך של האוניברסיטה. עמיתיו תיארו אותו כאדם מבריק וטוב לב.

עדת ראייה סיפרה כי שמעה יריות בזמן שהדליקה נר חנוכה, וכשיצאה מדירתה מצאה את לוריירו שוכב פצוע בכניסה לבניין.

בימים הראשונים לאחר הרצח נפוצו ברשת טענות לא רשמיות שלפיהן המניע עשוי להיות קשור לזהותו או לעמדותיו הפרו-ישראליות של לוריירו, אך גורמים רשמיים בארה״ב ציינו כי אין לכך אישור.

על רקע האירועים, הודיעה השרה נואם כי ולנייטה קיבל את מעמד תושב הקבע שלו בשנת 2017 באמצעות הגרלת הגרין קארד, וכינתה אותו “אדם שלא היה צריך להיות מורשה להיכנס לארצות הברית”. ההודעה שימשה טריגר להחלטת טראמפ להקפיא את התוכנית.

תוכנית הגרלות הגרין קארד מאפשרת מדי שנה לכ-50 אלף בני אדם לקבל תושבות קבע. לפי נתוני מחלקת המדינה האמריקנית, בשנה האחרונה זכו בהגרלה 153 אזרחים ישראלים, מתוך כמעט 20 מיליון נרשמים מרחבי העולם. לאחר הזכייה נדרשים המועמדים לעבור הליך ממושך הכולל ראיונות ובדיקות ביטחוניות.

טראמפ הביע בעבר התנגדות פומבית לתוכנית, ובמקביל קידם מסלולי הגירה חלופיים בתשלום, בהם “כרטיס הזהב” ו”כרטיס הפלטינום”, המיועדים למהגרים בעלי יכולת כלכלית גבוהה. בממשל הסבירו כי צעדים אלה נועדו לתעדף מהגרים שלדעתו יתרמו לכלכלה האמריקנית.

בשלב זה לא נמסר מועד לחידוש אפשרי של הגרלות הגרין קארד, והשלכות ההחלטה על מועמדים שכבר החלו בהליך עדיין אינן ברורות.