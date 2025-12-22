כיכר השבת
לשנה הבאה בירושלים

אש קודש במאה שערים | צפו במעמד שריפת הפתילות המרטיט בתולדות אברהם יצחק

לאחר עבודת הקודש של שמונת ימי חנוכה, העלה האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שלהבת אש קודש בחנוכיית הזהב בהיכל בית מדרשו הגדול במרכז שכונת 'מאה שערים' בירושלים, ולאחר שירת הזמירות והפיוטים כנהוג, שרף האדמו"ר את הפתילות מתוך רגשי קודש נעלים לקול שירה אדירה לשנה הבאה בירושלים הבנויה (חסידים)

1תגובות
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ציבור מחפש אירועים וריגושים ועושה מכל דבר "עסק גדול ".
משה קליינר

עוד בחסידים ואנ"ש

הנהגה חדשה, מסורת עתיקה

|

לשנה הבאה בירושלים

||
1

וְיִהְיוּ זַרְעִי וְזֶרַע זַרְעִי 

|

שירי רגש כהכנה למצווה

|

הוד ומלכות

|

ש

פרסומי ניסא

כתבה מקודמת|מקודם

מראה שובה לב

||
5

ירושת אבות

||
1

בחנוכיית אבותיו

|

שִׁיר הַמַּעֲלוֹת

|

הסגולה למוצאי שבת

||
1

רגעי התעלות וקדושה

|

ומי כובד בלנגן עם הכינור?

|

הוד קדומים בבני ברק

|

 כְּדֵי לְהוֹדוֹת לִשְמֶךָ

||
1

תיעוד מהקודש פנימה

|

רגעי ההתעלות ודבקות

||
11

שלהבת בכתלים המיתולוגים

||
1

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר